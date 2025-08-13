¶ÌÀîÅ°»á¡¡Àï¸å£¸£°Ç¯ÃÌÏÃ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡Ö½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£±£³Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡Ö£¸£°Ç¯ÃÌÏÃ¤ò½Ð¤»¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö»þÁíÍý¤À¤Ã¤¿Â¼»³ÉÙ»Ô»á¤Î£µ£°Ç¯ÃÌÏÃ¡¢¾®Àô½ã°ìÏº»á¤Î£¶£°Ç¯ÃÌÏÃ¡¢°ÂÇÜ¿¸»°»á¤Î£·£°Ç¯ÃÌÏÃ¤ÈÀáÌÜ¤ËÃÌÏÃ¤¬È¯½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÀï¸å£¸£°Ç¯¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢³ÕµÄ·èÄê¤òÈ¼¤¦ÃÌÏÃ¤ÎÈ¯É½¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤ëÊý¸þ¤À¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÃÌÏÃ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹Êý¸þ¤À¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö£¸£°Ç¯ÃÌÏÃ¤ò½Ð¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö£µ£°Ç¯ÃÌÏÃ¤òÂ¼»³ÁíÍý¤¬½Ð¤µ¤ì»þ¡¢¼Ò²ñÅÞ¤ÎÁíÍý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤È¤¤À¤±¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíÍý¤È¤·¤Æ£²¿Í¡¢£¶£°Ç¯¡¢£·£°Ç¯¤Ã¤ÆÃÌÏÃ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ£±£°Ç¯¤´¤È¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍýÍ³¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÃÌÏÃ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤à¤·¤í¡¢£¸£°Ç¯ÃÌÏÃ¤ò½Ð¤¹¾ì¹ç¡¢ÍýÍ³¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡£½Ð¤µ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤à¤·¤íÍýÍ³¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢½Ð¤»¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤¬£¸£°Ç¯ÃÌÏÃ¤ò½Ð¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö£¸£°Ç¯¤¿¤Ä¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢ÀïÁèÅö»þ¤ËÀïÁè¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¿Í¡¢ÆüËÜ¿Í°Ê³°¤ÎÊý¡¹¤â¡¢¤À¤¤¤Ö¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹Åç¤Ç¤âÄ¹ºê¤Ç¤â²Æì¤Ç¤â¡¢¤¤¤«¤ËÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡É÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÁí°Õ¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Öº£²ó¡¢£¸£°Ç¯ÃÌÏÃ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤â¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤Ï»²ÇÒ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤ÏÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¹Ô¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡£Æ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º£¸£°Ç¯ÃÌÏÃ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¡ÖÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤ÎÃÌÏÃ¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£