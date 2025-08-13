西島秀俊（54）主演の、米Amazonの映画、ドラマ製作部門Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ「人間標本」（廣木隆一監督）が、プライムビデオで12月19日から全5話一挙、世界配信されることが13日、都内で開かれた制作発表会見で発表された。西島は、原作者の湊かなえ氏（52）が10年来、温めてきた「親の子殺し」というセンセーショナルなテーマを描いた小説を実写化した作品に主演するにあたり、自身2児の父として「そのこと（親の子殺し）に至るシーンが…最も難しいシーンでしたね」とかみしめるように語った。

「人間標本」は、「告白」「母性」「ユートピア」などで知られる湊氏が、デビュー15周年を記念して23年に書き下ろした同名小説が原作。ちょうの研究者の榊史朗教授が、息子の至を含む6人の少年たちを「人間標本」にしたという、衝撃の告白から始まるミステリーサスペンス。同氏自身も「本当にイヤな物語」「一番面白い作品が書けた」と自負し、発売当初から“湊かなえの真骨頂”として大きな話題を集めた作品を実写化した。西島が榊史朗教授、市川染五郎（20）が至を演じた。染五郎とは初共演となった。

西島は「今回、企画の話を聞いて、とにかく参加したいと、すぐに連絡し、意思を伝えました。企画に飛び付いたんですけど、撮影の準備を始めてみると、構造が複雑で、とても難しかった」とオファーを受けてから、撮影に向けた準備までの心中を明かした。廣木隆一監督（71）とは初タッグだったが「あの時、どうなっているかを（演じるシーンごとに）考えないといけない。この時、きっとどうだろう…と、廣木監督に、お任せした」などと撮影を振り返った。

湊氏が、席上で「（自分の）子どもが成長するまでは、エンターテインメントとして書いてはいけないな、と思った『親の子殺し』」と語ったことを受けて、質疑応答で、一個人として親の子殺しという題材を演じるにあたって、どう思ったか？ と質問が出た。西島は「そのことに至るシーンが…最も難しいシーンでしたね。最初の打ち合わせで監督とプロデューサーとも話をした。超えることが、ほぼ不可能に近い壁ですね、人としても。どう演じるか話し合いました」と、演じるに当たっての心境を振り返った。

その上で「この物語を最後まで見ると、深い愛の物語」と作品を評した。そして「多分、キーになるんじゃないかと最後まで話し合った。葛藤して撮影したのが正直な気持ち。向き合っていただいた監督、プロデューサーに感謝」と口にした。

息子を演じた染五郎の印象を聞かれると「今回、現代劇の俳優として現場にいらしていた。全く、違和感がなかった。本当に、他の俳優とは違う、何か背筋がスッと伸びた、通ったような美しさが演技を見ていても感じた。染五郎君だけが持っている、特別なものを感じた」と評した。さらに「会見でも、すごくしっかりしていて大人な部分と、純粋な子どもの部分がある。（ロケ地の）台湾で、ずっと、ちょうを追いかけていた。老成した部分と純粋な部分が同居していて魅力的。もっと、もっと現代劇に出ていただいて、また共演したい」と期待した。

染五郎は「本当に現場で、父親として自然にいてくださって。変に距離感を作る感じはなく、父親としていてくださった。だからこそ、作品で描かれていない2人の親子としての過去が、にじみ出るようなナチュラルな距離感が作れたのではないか。終始、助けていただき、ありがたい」と感謝した。

◆「人間標本」 人間も一番美しい時に標本にできればいいのにな…。ちょうが恋しい。ちょうのことだけを考えながら生きていきたい。ちょうの目に映る世界を欲した私・榊史朗（西島秀俊）は、ある日天啓を受ける。あの美しい少年たちはちょうなのだ。その輝きは標本になっても色あせることはない。5体目の標本が完成した時には大きな達成感を得たが、再び飢餓感が膨れ上がる。今こそ最高傑作を完成させるべきだ。果たしてそれは誰の標本か。幼い時からその成長を目に焼き付けてきた息子・至（市川染五郎）の姿もまた、ちょうとして私の目に映ったのだった。