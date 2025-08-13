¥è¥³¥ì¥¤¡¢4-6·î´ü(3Q)·Ð¾ï¤Ï36¡ó¸º±×
¡¡¥è¥³¥ì¥¤ <2874> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬8·î13Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯9·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(24Ç¯10·î-25Ç¯6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.1¡óÁý¤Î32.7²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î41.5²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï79.0¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î84.4¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-9·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ54.3¡ó¸º¤Î8.7²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ35.8¡ó¸º¤Î6.7²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.3¡ó¢ª2.1¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
