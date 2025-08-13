【アークシステムワークス「Gamecom Sale」】 8月13日～8月27日 開催

アークシステムワークスは、セール「Gamecom Sale」をPlayStation Store、ニンテンドーeショップ、Microsoft Store、Steamにて8月13日から8月27日まで開催する。

セールでは、新たに「ルーシー」の参戦が決定した対戦格闘ゲーム「GUILTY GEAR -STRIVE-」、正統派近代小説感覚2D対戦「UNDER NIGHT IN-BIRTH」シリーズで「虚ろの夜」の新たな物語が展開する「Under Night In-Birth II Sys:Celes」の他、バラエティ豊かなタイトルが、期間中お得な価格で提供される。

なお各プラットフォームで対象タイトル、セール期間が異なる。購入の際は、セール価格になっているのかを確認してほしい。

ピックアップタイトル

「GUILTY GEAR -STRIVE-」

通常価格：3,990円→セール価格：1,995円（50%オフ）

「Under Night In-Birth II Sys:Celes Deluxe Edition」

通常価格：9,900円→セール価格：5,940円（40%オフ）

Steam「Gamescom Sale」セールタイトル ラインナップ

「Guilty Gear -STRIVE- Blazing Edition」

通常価格：8,800円→セール価格：7,040円（20%オフ）

「Under Night In-Birth II Sys:Celes Deluxe Edition」

通常価格：9,900円→セール価格：5,940円（40%オフ）

「BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE スぺシャルエディション」

通常価格：6,800円→セール価格：1,360円（80%オフ）