¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û´ØÅìÂè°ì¤¬£³²óÀï¿Ê½Ð¡¡£³Áª¼ê¤¬ÅÓÃæ¸òÂå¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¾è¤ê±Û¤¨¤ë
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£¸Æü¡¡¢¦£²²óÀï¡¡´ØÅìÂè°ì£¶¡½£±Ãæ±Û¡Ê£±£³Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤¬Ãæ±Û¡Ê¿·³ã¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÀè¼èÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢£´²ó£²»à»°ÎÝ¤«¤éÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¤¬Íð¤ì¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤¬ËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡££µ²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÏÂçÂôÊâÌ´Ãæ·ø¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬»°ÎÝ¤ò¶¯½±¤¹¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡£¤³¤Î²ó£²ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢£·²ó¤Ë¤â¤µ¤é¤Ë£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæÈ×¤Ë£³Áª¼ê¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¸òÂå¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤ËÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤ºÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅìÂè°ì¤Î¼¡Àï¤Ï£±£¶Æü¡£¤³¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£³»î¹ç¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÈÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£