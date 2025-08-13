女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は１３日に、第９８話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

ストーリーは７年後。未だ漫画家として売れる気配のない嵩。そんなある日、いせたくや（大森元貴）が独特な雰囲気の六原永輔（藤堂日向）を連れて柳井家にやって来た。２人は嵩にミュージカルの舞台美術を手掛けてほしいと頼んだ。

ちょっとクセの強い六原永輔は、気鋭の演出家・作詞家・構成作家。ひらめき型の天才だが変わり者…というキャラクターだ。

ネットは「いせたくやと一緒に居た六原役の藤堂日向さんどこかで見たことあると思ってたら、いきなり婚に出てた方だった」と、朝ドラ初出演となる俳優・藤堂日向（とうどう・ひなた）に注目。今年放送された日本テレビ系「いきなり婚」では、地味めＯＬのヒロイン小柴真央（齊藤京子）のモラハラ彼氏・高田航太役を演じた。「藤堂さんといえば『いきなり婚』あの時はちょっとヤバそうな役だった」「いきなり婚のモラハラ彼氏だった藤堂日向さん。朝ドラ出てる」と思い出す人が続出。

今年放送のフジテレビ系「１１９ エマージェンシーコール」や、映画では２１、２３年の「東京リベンジャーズ」シリーズ、２５年「遺書、公開。」や、「あんぱん」で嵩役を演じる北村匠海が監督を務めた「世界征服やめた」にも出演している。ネットは「気になって永さん役の藤堂日向さんをググった。東リべにも出てるのね。これから楽しみ楽しみ」「映画出たりでよく名前を見かける」「期待の星の男性俳優でスケジュールが空いている人を片っ端からブッキングしているのではないかという勢いの『あんぱん』が、ついに『いきなり婚』でスーパーモラハラ彼氏を演じていた藤堂日向さんまで手を伸ばした」と注目していた。