◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、５―５の同点で迎えた６回無死一、二塁の４打席目にトルプルプレーに倒れた。

リーグ単独トップに浮上する４戦連発となる４３号に期待がかかった大谷。１、２打席目は四球で出塁し、３打席目は一飛に倒れていた。同点の６回無死一、二塁のチャンスでは、カウント２―２からリリーフ左腕・バークの外角直球に食らいついてはじき返したが、遊撃手・ネトへのライナーに倒れた。すると二塁走者のロハスが飛び出しており、ネトはそのまま二塁を踏んで２つ目のアウトを奪うと、一塁走者のラッシングも飛び出していたため、ネトは一塁のシャヌエルに送球して３つ目のアウト。まさかのトルプルプレーとなり、大谷はぼう然となった。

エンゼルスがトリプルプレーを完成させるのは、２３年８月１８日のレイズ戦以来２年ぶり。この試合で大谷は満塁本塁打を放ったが、延長１０回で敗れ、一部米メディアでは「グランドスラムとトリプルプレーが生まれながら延長で敗れたのは１８５７年のアルバカーキストリングビーンズ以来」と報じた。ドジャースがトリプルプレーを食らうのは、昨年９月２４日のパドレス戦の９回以来。この試合で大谷はネクストバッターズサークルに立っていたが、目の前の打者が三重殺に倒れて試合終了となり、パドレスはポストシーズン進出が決まった。三重殺でゲームセットになったのはＭＬＢ史上２８度目で、同時にプレーオフ進出を決めたのは初めてだった。

日本人でトリプルプレーを喫したのは、０６年５月２７日の城島（マリナーズ）、２０年７月２９日の秋山（レッズ）に続いて３人目。これまでの２例はいずれも満塁での三重殺だったため、満塁以外でトリプルプレーを食らった初の日本人打者となった。