Dream Ami¡Ê37¡Ë¡¢¿åÃå»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Öµ®½Å¤«¤â¡×¡Ö¥Ó¥¥Ë¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¡×
¡¡1»ù¤ÎÊì¤Ç²Î¼ê¤ÎDream Ami¡Ê37¡Ë¤¬¡¢³¤¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛDream Ami¤Î¿åÃå»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2020Ç¯2·î¤Ë·úÃÛ²È¤ÎÈ¾ÅÄÍª¿Í¤È·ëº§¤·¤¿Ami¡£2022Ç¯9·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£11Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³¤¤Î²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤È¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¥Ë¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥¢¥ß¤µ¤ó¤Î¤½¤ó¤Ê¤«¤ó¤¸¸«¤ì¤ó¤Îµ®½Å¤«¤â¡×¡Ö¤´¼ç¿Í¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤´°ì½ï¤«¤Ê¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë