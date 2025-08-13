µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Î¶å½£ ÌÔ½ëÆüÍ½ÁÛ¤âÉüµìºî¶È
¡¡µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¶å½£ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÌÔ½ëÆü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢³ÆÃÏ¤ÇÉüµìºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿Àî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÚÀÐÎ®¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤¬ÊÒÉÕ¤±ºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅ¥¤ò¤«¤½Ð¤·¤Æ¼Ö¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Îµ¤²¹¤ÏºÇ°¤Ç¤¹¡£½ë¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê½»Ì±¡Ë
¡¡È¬Âå»Ô¤ÎÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35¡î¤È¡¢8Æü¤Ö¤ê¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡2¿Í¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ìó10¿Í¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬ÈÅÍô¤·¤¿Àî¤«¤é½»Âð¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤¿ÁðÌÚ¤ò±¿¤Ó½Ð¤¹ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸³è¤¬¸µ¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÏËèÆü³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»¦¿ÍÅª¤ÊÌÔ½ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç30Ê¬¤Ë¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËµÙ·Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÊÆüËÜ¶å±çÂâ¡¦Èî¸å¹§Íý»öÄ¹¡Ë
¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë