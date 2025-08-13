ハイスペ王子と異世界逆ハーレム！『猛獣たちのお妃候補』、マンガParkで連載開始
白泉社が運営する総合エンタメアプリ・マンガParkにて『猛獣たちのお妃候補〜塩対応王子たちが私を溺愛し始めて帰りづらい件〜』(田仲もけ)の連載が、2025年8月14日(木)よりスタートする。毎週木曜更新予定。
【あらすじ】
動物園で働く新米飼育員・まことが、ある日突然──異世界にトリップ！？ 目の前に現れたのは、イケメンだけどひとクセありすぎな“獣人”の王子たち。全員ドキドキするほどカッコいいのに、なぜかめちゃくちゃ扱いにくい…！しかも、元の世界に戻るためには、「この中から次期国王を選び、仮の結婚をすること」
──そんな無茶な条件を突きつけられて！？
マンガParkでは『猛獣たちのお妃候補〜塩対応王子たちが私を溺愛し始めて帰りづらい件〜』の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンスとなる。各詳細はマンガParkアプリにて。
