¥á¥¤¥Ûー£È£Ä¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï19¡óÁý¤Ç3´ü¤Ö¤êºÇ¹â±×¹¹¿·¤Ø
¡¡¥á¥¤¥Ûー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7369> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬8·î13Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯6·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ5.0ÇÜ¤Î4.4²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢26Ç¯6·î´ü¤âÁ°´üÈæ19.4¡óÁý¤Î5.3²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢3´ü¤Ö¤ê¤Ë²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£8´üÏ¢Â³Áý¼ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1.6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2.8²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-11.3¡ó¢ª-5.6¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1.6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2.8²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-11.3¡ó¢ª-5.6¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹