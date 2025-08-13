この記事は2025年3月31日に公開された記事を編集して再掲載しています。

家を快適にするため、部屋の限られたスペースを有効活用し、すっきりとした収納を目指したいですよね？

そこで今回は、リビングやダイニング、玄関やトイレなど、さまざまな場所に設置でき、効率的な収納が可能な突っ張り式ラックをご紹介します。

工事不要の突っ張り式で、床と天井があればどこでも設置可能

サンワダイレクトの突っ張り式ラック「100-TSF001W」は、工事不要の突っ張り式で、床と天井があればどこでも設置ができるウォールラックです。

壁に穴を開ける必要が無いので、マンションやアパートなどの賃貸物件でも設置できます。高さは194〜258cmまで調整可能で、パーテーションや間仕切りとしても使える柔軟性も◎。

フックは10個（大×2個、小×8個）付属しているので、バックや鍵など細々としたアイテムを引っ掛けてスッキリ収納することが可能。フックはパネルの裏面からも使えるので、省スペース化が図れます。

また、好きな位置に設置できる棚板が3枚付属。荷荷重は10kgで、取り付け金具は2cmと8cmの2種から選べるので、ディスプレイ収納から日用品まで多用途に活用できます。

突っ張り式ラック「100-TSF001W」には、こだわりの安心設計が随所に施されています。滑り止め付きの大型パッドと強力なバネでしっかり突っ張ることが可能。総耐荷重は60kgなので、本や家電など比較的重いものも安心して収納できるのもポイントです。

底面は微調整のできるアジャスターが付いているL字脚なので安定感も◎。前上がりの棚は重いものを置くと真っすぐになるので、落下を防いでくれる効果も。

さまざまなサイズを組み合わせて、大きな壁面収納を作ることも可能

サンワダイレクトの突っ張り式ラックは、今回紹介した幅45cmの「100-TSF001W」以外に幅60cmの「100-TSF002W」と幅80cmの「100-TSF003W」があり、組み合わせて大きな壁面収納を作ることも可能。色もホワイトとダークブラウンの2色展開なので、お部屋のインテリアに合わせて選ぶことができます。

新しい生活が始まるこの時期だからこそ、サンワダイレクトの突っ張り式ラック「100-TSF001W」で簡単＆スッキリ収納を実現してみてはいかがでしょうか。

Image: Amazon.co.jp

