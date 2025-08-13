Image: Shutterstock

AI台頭が意味することとは…。

ある人にとっては仕事の超効率化であり、ある人にとってはよき相談相手であり、またある人にとってはエロ生成ツールであり、また別のある人にとっては自分の仕事を失う恐怖なのかもしれません。そして、ごく一部の人にとっては、AIは現代のゴールドラッシュなのです。

AI業界が、今までのテック業界ではありえないスピードで生み出しているもの、それはAIで巨万の富を得るビリオネアの存在です。

AIビリオネア

AIビリオネアの名にふさわしく、AIリッチのトップに君臨すると言っても過言ではないのがNvidiaのCEO、ジェンスン・フアン氏。NvidiaのチップはAIをトレーニングするのに必要不可欠なハード部品であり、AI市場の全企業はもちろん政府からも需要があります。Bloombergのビリオネアインデックスによれば、フアン氏の予想個人資産は1590億ドル（約23兆4741億円）。今年だけで彼の資産は440億ドル（約6兆5000億円）増加しており、今、世界で8番目のお金持ちにランクイン。個人資産に直接影響を与えているのはNvidiaの時価総額で、4兆ドルを突破しました。

フアン氏に次ぐAIビリオネアは、AI時代の立役者となっているスタートアップOpenAI、Anthropic、Perplexity。株式未公開とはいえ、その時価総額は天文学的評価をうけており、OpenAIは5000億ドル（約74億円）、Anthropicは1700億ドル（約25兆円）とも言われています。非上場企業のため、あくまで予想とはいえ、AnthropicのCEOダリオ・アモデイ氏、OpenAIの主要人物だったミラ・ムラティ氏、イリヤ・サツケバー氏は、ほぼ確実にビリオネア入りと考えてよさそう（2人ともすでにOpenAIは退職、自身で起業済み）。

AIユニコーン企業

AIビリオネア誕生は加速しています。CB Insightsによれば、今年にはいってすでに、53のスタートアップ企業が評価額10億ドル超えのユニコーン企業を達成。そのうちの半分以上がAI関連の企業となっています。さらにCB Insightsは、通常ユニコーン達成は7年かかるのにたいし、AI関連ユニコーンは6年で達成しているとそのスピードの早さを指摘。

AIゴールドラッシュの問題点

AIビリオネア・AIゴールドラッシュには、今までのテック業界とは異なる問題があります。

それは、シリコンバレーやニューヨークなど生活費がすでに異常なまでに高騰している都市部にビリオネア誕生が集中していること。そのエリアに住むビリオネア以外の人を圧迫してしまうこと（かつ貧富の差が拡大してしまうこと）。

最もそれが顕著なのが不動産。不動産サイトZillowによれば、サンフランシスコの家賃の平均は月額3,526ドル（約50万円）で、これは昨年より176ドル（約2万5000円）増。ニューヨークの家賃は3,800ドル（約55万円）。テックエリートの富によって上がった家賃は、その土地に長年住んでいた中間ファミリー層やコミュニティへの直接的脅威となります。そして、その脅威は今までよりもずっと早いスピードでふくらんでいるという…。

AIの問題点の1つは、今までのテクノロジーよりも、恩恵を受けて金銭的に豊かになれる人の数が圧倒的に（現時点では）少ないことにあるのです。