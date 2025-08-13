駒木根葵汰＆新原泰佑が“キス⼨前”「２５時、⾚坂で Season２」メインビジュアル公開 続投・新キャストも発表
【モデルプレス＝2025/08/13】俳優の駒木根葵汰と新原泰佑がW主演を務める10月1日スタートのテレビ東京系「２５時、⾚坂で Season２」（毎週水曜深夜1時〜）より、メインビジュアルが公開。合わせて、共演者も解禁された。
メインビジュアルには、スタジオのライトが照らす中、華やかな⾐装をまとい撮影中の⽻⼭⿇⽔（駒⽊根）と⽩崎由岐（新原）が描かれており、その距離はまさに“キス⼨前”。芸能界で活躍する2⼈の、公私ともにときめきたっぷりな展開を予感させる仕上がりとなっている。
前作に引き続き、⽻⼭と⽩崎を取り巻く共演者に宇佐卓真・南雲奨⾺・篠原悠伸・今川宇宙・福津健創・雛形あきこ・橋本淳・⽚⼭萌美といったメンバーが再集結。
そして、“舞台編”を彩る新たなキャスト陣も今作から参加。いずれもドラマオリジナルのキャラクターで、数々の演劇賞を受賞する舞台演出家・⻘⼭慶⼀郎役に中村まこと・⻘⼭作品の常連俳優・藤岡隆史役に⽯⽥佳央・⻘⼭が演出する舞台のプロデューサー・野澤玲⼦役に町⽥マリー・⽩崎に対してとある思いを抱える若⼿俳優・⿊⽊蛍太役に夏⽣⼤湖の出演が決定。今作でも、「芸能界」ならではの個性豊かなキャラクターたちが、⽻⼭と⽩崎の物語を彩る。
原作は、on BLUEで連載中の夏野寛⼦による同名作で、累計165万部超えの⼈気作品。2024年4⽉期に実写ドラマ化されると国内のみならず海外でも話題を呼んだ、芸能界が舞台の俳優同⼠が紡ぐ⽢く切ないラブストーリーの続編である。
胸に秘めた想いをついに通わせ、晴れて恋⼈同⼠となった⽻⼭と⽩崎。⼈気俳優として順⾵満帆に仕事をこなす⽻⼭、注⽬の若⼿俳優としてステップアップした⽩崎は、多忙なスケジュールの僅かな隙間を縫い、⽻⼭の家で⽢く愛おしい時間を共にしていた。予定どおり撮影準備に⼊った「昼のゆめ」のスペシャルドラマだが、そこに2⼈の恋⼈関係に波乱を呼び起こす出来事が？その後、Season２は原作でも⼈気を博す“舞台編”にも突⼊。2⼈の俳優、ライバル、恋⼈同⼠としての⼈⽣はどんな未来を迎えていくのか。（modelpress編集部）
⽻⼭と同期の俳優で、「昼のゆめ」の共演者。俳優仲間が多く、ムードメーカー的存在。⾃⾝のことを「主演未経験の万年名バイプレーヤー」と⾃虐する。
＜宇佐卓真コメント＞
遂に待ちに待ったSeason２がやってきました。前作に引き続き、佐久間くんを演じさせていただきます、宇佐卓真です。今作では、作中で佐久間として別の役を演じるシーンもあるので楽しみにしています。新たな要素が加わる⼀⽅で、変わらぬ魅⼒を⼤切にし、主演の2⼈をしっかりと⽀えるお芝居ができるよう、精⼀杯努めます。みなさま楽しみにお待ちください︕
佐久間の後輩で、「昼のゆめ」の共演者。持ち前のコミュ⼒で⽩崎に接するため、時には⽻⼭の⼼をざわつかせることも…。⼀⾒お調⼦者だが、実は周りのことを⾒ているという⼀⾯もある。
＜南雲奨⾺コメント＞
初めましての⽅、そうではない⽅も、改めまして⼭瀬⼀真役の南雲奨⾺です。「２５時、⾚坂で Season２」が決まって去年に引き続き今年も戻ってこれた事を本当に嬉しく思います︕⼭瀬と僕⾃⾝がSeason２になって成⻑して戻ってきた事を皆さんに⾒せたいです︕そして、今回は劇中劇で繰り広げられる関係、動きにも注⽬してみてください。
舞台「⾬と懺悔」の演出家。数々の演劇賞を受賞し、より良い舞台を作り上げるために配役変更も厭わない⻤の演出家として名を轟かせている。
＜中村まことコメント＞
Season２より参加させていただきます中村まことです。話題作となったSeason１を創り上げたチームに加⼊できて嬉しい反⾯、作品に⼒を加える新しいピースになれるのか不安と期待が交錯してます。BLの作品は初めてだし舞台演出家を演じるのも初めて。初めてってのはいつでもワクワクします！
舞台「⾬と懺悔」の出演者。舞台界で名を轟かせる演出家・⻘⼭慶⼀郎作品の常連キャスト。
＜⽯⽥佳央コメント＞
このような⼈気作に関わらせていただけることを、⼼より嬉しく、そしてありがたく思っております。Season１同様、魅⼒ある作品になるよう、また少しでも新たな魅⼒を加えられるよう、精⼀杯努めてまいります。舞台編での私の芝居も、ぜひお楽しみください︕
ゲイバーの店員で、⽻⼭の良き理解者。⽻⼭と⽩崎とは⼤学時代に同じ演劇サークルに所属していた。
＜篠原悠伸コメント＞
「２５時、⾚坂で」が多くの⼈に愛されていることは知っていましたが、まさかその愛の⼒で続きを観られるようになるとは…！ありがとうございます。また三原として⽻⼭⿇⽔に寄り添えること⼤変嬉しく思います。三原の魅⼒をもう⼀段階アップできるように頑張ります！
舞台「⾬と懺悔」のプロデューサー。強い思い⼊れを持っており、オーディションでは情熱を持った主演キャストを探している。
＜町⽥マリーコメント＞
Season２から参加させていただきます、町⽥マリーです。ドキドキとキュンキュンの恋愛模様と、お芝居への情熱が共存していて⽬が離せなかったSeason１。その続編に出演させていただけるとのこと、とても楽しみです。また、⽻⼭さんと⽩崎くんが新たに舞台に挑戦するという、そんなシーンで⼀緒にお芝居できるのはとても光栄です。「２５時、⾚坂で Season２」も楽しみにしていただいて間違いないです︕
新⼈俳優の⽩崎を抜擢した「昼のゆめ」監督。⽻⼭と⽩崎が織りなす世界観を⼤切にし、「昼のゆめ」をヒットに導いた。
＜今川宇宙コメント＞
⽻⼭さんと⽩崎くん、⼆⼈のその先の物語にまた携われることをとても嬉しく光栄に思っています。Season２、どんな試練やときめきが待っているのか…！私も皆様とともにワクワクしながら、また川⽥監督役として、現場の空気をいつも新鮮に感じながら挑みたいと思います。
ドラマプロデューサー。「昼のゆめ」スペシャルドラマの制作が決定し、引き続き作品を盛り上げるべく奮闘している。
＜福津健創コメント＞
前作終了後、ファンミで海外にまで⾏って輝く作品と四⼈の姿を、細い⽬で遠くから眺めていました。きっと続編やるんだろうな、という予感。予感が当たり、続編では出番ないだろうな、という次の予感。予感が外れ、少しでもこの作品に関われる事を⼼底嬉しく思っています。台本を途中まで読み、続きが早く知りたいと思っている今、その続きを10⽉に⽬を細めて視聴しているだろうな、という新たな予感がしています。
⽻⼭の⺟親でモデル出⾝。現在は疎遠になっているが、息⼦の美しさに固執する様⼦はその後の⽻⼭に⼤きな影響を与えた。
＜雛形あきこコメント＞
⿇⽔の⺟役の雛形あきこです。また「２５時、⾚坂で」の世界で⽣きられる事を幸せに思います。前作では⿇⽔にとって私は過去に⾟い影響を与えてしまった存在でした。今回その親⼦の関係はどうなっているのか、私⾃⾝も楽しみにしています。⿇⽔のファンの皆様。あまり良いお⺟さんではないかもしれませんが、嫌わないで下さいね（笑）。
舞台「⾬と懺悔」のオーディションに参加している若⼿俳優。過去の経験から、⽩崎に対してとある思いを抱えている様⼦で…。
＜夏⽣⼤湖コメント＞
出演が決まった時、とっても嬉しかったです。以前共演した⽅とまた⼀緒にできるワクワクと⼈気作に出られる喜びがありました。この作品はとても美しく⼼がキレイになる印象があります。特に⽩崎くんの挑戦をする姿勢やその中での葛藤は僕⾃⾝も勇気をもらえます。Season２での新たな登場⼈物なので、作品の1ピースになれるよう、精⼀杯頑張ります。
⽩崎のマネージャー。⼩規模事務所で担当する俳優も多いが、中でも⽩崎には期待をしていた。「昼のゆめ」をきっかけに⼈気俳優となった⽩崎のことを全⼒でサポートする存在。
＜橋本淳コメント＞
またこの世界に帰ってくることができて、嬉しい限りです。現実世界と同様に、本作の設定でも約1年3ヶ⽉の時間が経過し、役者が役者を演じるというメタ構造もあるので、視聴者の皆様はこのパラレルな世界観が、よりリアルに、現実と地続きに感じられるのではないかと思います。⽩崎くんもすでに各⽅⾯で活躍しており、マネージャーの篠⽥さんも前作から⽴ち位置に変化があり、これまで⼆⼈三脚で並⾛しつつ声援を送っていた⽴場から、今回は全速⼒で駆け抜ける彼に置いていかれないよう、並⾛⾞に⾶び乗り、拡声器で叱咤激励しながら伴⾛する─そんなスタンスで臨みたいと思います。皆様、どうぞ⽩崎をよろ
しくお願いいたします。
⽻⼭をスカウトし、モデルデビュー時から担当する敏腕マネージャー。⽻⼭のことを「私に逆らわない超優良商品」と評価している。
＜⽚⼭萌美コメント＞
みなさまー、！続編です！とても嬉しいです！また⽻⼭のマネージャーとして出演できてとても光栄です。前作に続きキュンなシーンも多いと思いますが今作は俳優としての悩みや葛藤も⽻⼭にも⽩崎くんにも襲ってきます。2⼈の⾏く末をマネージャーとして優しく、時には厳しく⾒守りたいと思います。
