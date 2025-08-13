ÂáÊá¤Î´Ú¹ñÁ°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¡¦¶â·ú´õ»á¤Ë¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¡¡¡Ö·Ù¸îÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡×·ÀÌó¤á¤°¤êÌó500Ëü±ß¤Î¥¹¥¤¥¹À½¹âµé»þ·×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤
12Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¡¦¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡Ë»á¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤ÎÆ³Æþ¤ò¤á¤°¤ë¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â»á¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¼Ö¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î³ô²ÁÁàºî¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤ä¡¢³¤³°»ö¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤ËµìÅý°ì¶µ²ñ¤«¤é¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤¬2022Ç¯¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö·Ù¸îÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡×¤Î·ÀÌó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¸«ÊÖ¤ê¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Î¹âµé»þ·×¡Ö¥ô¥¡¥·¥å¥í¥ó¡¦¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥¿¥ó¡×¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó500Ëü±ßÁêÅö¤Î»þ·×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ·×¤ò¹ØÆþ¡¦Äó¶¡¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼Â¶È²È¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¶â»á¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹ØÆþÂå¶â¤Ï¶â»á¤«¤é°ìÉô¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂçÅýÎÎÉ×¿Í³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶â»á¤¬¹âµé»þ·×¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢²áµî¤Ë¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ê¤É¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¸¡»¡¤Ï¡¢»þ·×¤ÎÊÝ¾Ú½ñ¤ä¶õÈ¢¤ò¶â»á¤Î¿ÆÂ²Âð¤Ç²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â£¼ýÏÅ¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»þ·×¤Î»ñ¶â¤Î½Ð¤É¤³¤í¤ä¶â»á¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£