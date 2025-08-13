µð¿Í¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤óÄÉÅé»î¹ç¤Ç»³ºê°é»°Ïº¤¬¹ñ²ÎÆÈ¾§¡¡µåÃÄÈ¯É½¡Ö´¶Æ°¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¹Ô¤¦¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤Ç¡¢»³ºê°é»°Ïº¤¬¹ñ²ÎÆÈ¾§¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ò£±£³Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¡¢¹ñ²ÎÆÈ¾§¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÏÌ´¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°ÎÂç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î·É°Õ¡¢¤½¤·¤ÆÌîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ»ä¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´¶Æ°¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£