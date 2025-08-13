¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ÆüËÜ5Ç¯¹ñºÄÆþ»¥¡¡±þ»¥ÇÜÎ¨2020Ç¯°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à ÆüËÜ5Ç¯¹ñºÄÆþ»¥¡¡±þ»¥ÇÜÎ¨2020Ç¯°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à ÆüËÜ5Ç¯¹ñºÄÆþ»¥¡¡±þ»¥ÇÜÎ¨2020Ç¯°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à 2025Ç¯8·î13Æü 13»þ2Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ÆüËÜÍøÉÕ¹ñºÄ5Ç¯¡Ê179²óºÄ¡Ë¤ÎÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±þ»¥ÇÜÎ¨¤Ï2.96ÇÜ¤È2020Ç¯°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á12¥«·î¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï3.74ÇÜ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï²£¤Ð¤¤¡¡ÊÆ£Ã£Ð£É¤Ç¾å²¼Æ°¡á£Î£ÙºÄ·ô³µ¶· ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê£´¡¥£²£¶£´¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó ¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡Ê©£¶£·¡¢°Ë£·£¹£â£ð¤ÈÀè½µËö¿å½à¤òÆ§½±