相葉雅紀、松本潤からの感想は「大森南朋さん経由で聞いた」嵐メンバーとの交流明かす【大追跡】
【モデルプレス＝2025/08/13】大森南朋、相葉雅紀（嵐）、松下奈緒、伊藤淳史、光石研、 遠藤憲一、佐藤浩市が13日、都内にて行われたテレビ朝日系ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（毎週水曜よる9時〜）の囲み取材に出席。相葉が、メンバーからの反響を明かす場面があった。
【写真】相葉雅紀ら「大追跡」キャスト、浴衣姿で雰囲気ガラリ
浴衣姿で豪華キャスト7人が登壇したイベントの後に行われた同取材。相葉は、嵐のメンバーから反響はあったかと問われると「松潤（松本）が観てるっていうのを南朋さん経由で聞いた（笑）」と大森経由で聞いたと告白。松本はTBS系『19番目のカルテ』、また、櫻井翔は日本テレビ系『放送局占拠』と、メンバーも同クールでドラマの主演を務めていることから、互いを応援しているという気持ちは「変わらない」と明かした。
さらに「この間、櫻井くんと会って。『今、撮影どこまで行ってる？』とかそういう会話にもなりますし、お互い鼓舞しながらやっています」と同じく刑事ドラマに出演している櫻井との会話も口にし、「松潤も先生役ね！頑張ってるという話も聞いています」と語っていた。
『相棒』、『特捜9』など、数々の人気刑事ドラマが生まれてきた“水曜9時”の伝統的な枠に『刑事7人』以来、10年ぶりに新シリーズが始動。今作は【現代捜査のキーマン】である最先端の部署に初めてスポットライトを当て、【SSBC】の中に新設された、殺人・強盗・放火などの凶悪犯罪を担当する“捜査一課を専門に支援する別班”、【SSBC強行犯係】とそこを取り巻く人々の活躍、そして人間模様を描いていく。（modelpress編集部）
◆相葉雅紀、松本潤からドラマの感想聞く
◆「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」
