¡ÖËß¤ÎÆþ¤ê¡×¤Î13Æü¡¢»³·Á¸©Æâ¤Î³ÆÃÏ¤Î»û¤Ë¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤¬Êè»²¤ê¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á»ÔÎÐÄ®»°ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ëÀµ´ê»û¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤«¤é»û¤Ë¤Ï²Ö¤ä¤ª¶¡¤¨Êª¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤ÉÊè»²¤ê¤ËË¬¤ì¡¢Êè¤òÁÝ½ü¤·¤¿¤ê¡¢²Ö¤ò¶¡¤¨¤¿¤ê¤·¤ÆÀèÁÄ¤ÎÎî¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»û¤Î½»¿¦¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüÃæ¤Î½ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¡¢¤ªËßÁ°¤ä¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤éÊè»²¤ê¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¡¢Àµ´ê»û¤Ç¤Ï¤ªËß´ü´ÖÃæ¡¢¤ª¤è¤½3000¿Í¤¬Êè»²¤ê¤ËË¬¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶á¶·¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤¬·ò¹¯¤ËÊë¤é¤»¤ì¤Ð¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×
13Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢»³·Á¤È¿·¾±¤Ç32ÅÙ¡¢¼òÅÄ¤ÈÊÆÂô¤Ç31ÅÙ¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·ÁÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ªËß´ü´ÖÃæ¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢À²¤ì¤äÆÞ¤ê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢14Æü¤È15Æü¤¬34ÅÙ¡¢º£·î16Æü¤Ï35ÅÙ¤ÎÌÔ½ëÆü¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£