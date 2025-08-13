家事は女性の仕事というのは時代遅れ。今は男性も積極的に家事や育児をするのが当たり前の時代ですよね。ただ、いまだに料理すらまともにできない男性もいるようで……。今回は、料理経験０の男性が反省した話をご紹介します。

炊飯器すら使えない

「妻に子どもを連れて家を出て行かれたとき、家に一人残された俺は、初めて炊飯器でご飯を炊いてみたんです。これまで一度も料理なんてしたことがないから、ネットで炊飯器の使い方を調べてなんとか炊くことができて歓喜！ ただ、水の量を間違ったのかカチカチのご飯で、一口食べてごちそうさまをしました……。その日は熱もあって体調も最悪だったのに、ご飯すら炊けないなんて自分の無念さに絶望しましたよ。今まで妻に散々エラそうなことを言ってきたバチがあたったのかな」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 炊飯器でご飯を炊くことすらできないなんて……。一体今までどれだけ奥さんに頼ってきたのでしょうか。これで少しは奥さんのありがたみが理解できたのでは？

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。