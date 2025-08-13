

自律神経を整える「2つの休息法」について解説します（写真：eizan／PIXTA）

デジタル化の進行によって「脳の疲労」がたまりやすくなった現代社会。脳神経外科医の菅原道仁氏は、自律神経を整えるためには「適切な休息法」を取り入れることが必要だと指摘します。

そこで本稿では、菅原氏の著書『働きすぎで休むのが下手な人のための 休息する技術』から一部を抜粋・編集する形で、体に軽い負荷をかけて新陳代謝を促す「アクティブレスト（積極的休息）」と、体を横にするなどして気力・体力をリカバリーする「パッシブレスト（消極的休息）」の概要を解説します。

2つの自律神経の「暴走」が脳を疲れさせる

心身がアクティブだったり、緊張したりしているときに優位に働く交感神経と、リラックスしたり、穏やかな気持ちでいたりするときに優位に働く副交感神経。両者のバランスがとれている状態が望ましいのですが、つねにフィフティフィフティの関係であることがベストというわけではありません。

仕事やスポーツに集中して取り組んでいるときは交感神経が活発であるべきですし、入浴中や就寝中は副交感神経が主導権を握ってくれていないと困ります。

問題があるのは、いずれか一方が優位な状態になったままだったり、どちらの働きも極端に弱くなった状態が続いたり、本来であれば一方が優位であるべき状況にもかかわらず、もう一方が逆に活発になってしまっていたりすることです。

自律神経の暴走――そのように表現してもいいでしょう。自律神経が暴走してしまうと、脳の疲労は加速度的に増していきます。脳が自律神経の乱れを整え、正常な状態に戻そうとして、多くの労力を費やすことになるからです。

ここで、2つの自律神経の特徴を把握しておきましょう。

交感神経は、自動車に例えるならアクセルの役割で、おもに日中に優位になり、体を活動的にします。また時間帯を問わず、ストレスや緊張などによって、働きが活発になることもあります。

交感神経が優位になると、血圧や心拍数が上がり、瞳孔が開きます。この状態が続くこと、すなわち交感神経が暴走した状態を想像してみてください。「心身ともに疲れてしまう」のを、ありありとイメージできるはずです。

自分では「コントロール」できない自律神経

一方の副交感神経は、自動車に例えるならブレーキの役割で、おもに夜間に優位になり、体を休ませてくれます。また夜間に限らず、静かな環境で休憩したりするときに、働きが高まりやすくなります。副交感神経が優位になると、血圧や心拍数が下がり、瞳孔が閉じます。

この情報だけを知ると、「体にとって良い」「心身ともに休息できる」という印象を抱くでしょう。

確かにそういう面はあるのですが、ずっとこの状態が続くと無気力につながり、仕事や勉強、スポーツなどで、いざというときに最高のパフォーマンスを発揮できなくなってしまいます。

副交感神経の暴走もまた、人間にとっては困りものなのです。

脳の疲労を軽減し、心身の休息を図るためには、自律神経を暴走させないようにしなくてはなりません。また、すでに暴走してしまっている場合は、それを食いとめなければなりません。

ただし、自律神経の乱れは、ほとんど自覚なしに発生します。仮に「乱れているかもしれない」と感じたとしても、その働きを自由にコントロールできません。

「今は交感神経が優位だから、副交感神経の働きを高めてあげて、血圧や心拍数を下げよう」

これは不可能なのです。しかし、意図的にコントロールできなくても、乱れた自律神経が整いやすくなるように、働きかけることならできます。

その近道となるのは、自律神経の疲れをリセットする技術を身につけることですが、それ以前に大前提として意識していただきたいのは、毎日規則正しい生活を送ることです。

人間の体には、朝起きて、日中に活動し、夜眠るという24時間サイクルの動きを求める、サーカディアンリズムという体内時計が備わっています。朝になると目を覚まし、夜になると眠くなるのは、これがあるためです。

夜勤のある人や、深夜営業の店にお勤めの人などを除けば、できるだけこのリズムを崩さないことが望ましいといえます。なぜなら、サーカディアンリズムに反するような生活を送ると、たちまち自律神経が乱れてしまうからです。

十分な睡眠時間を確保し、朝になったら起床し、1日3食、バランスのとれた食事をし、できれば適度な運動も挟み、入浴によって心身をリラックスさせ、深夜帯にならないうちに寝る。これが理想的な1日の流れです。

忙しい現代人にとって、毎日完璧にこなすのは難しいかもしれませんが、自律神経を暴走させないためにも、できる限り守るようにしましょう。

自律神経を整える「2つの休息法」

自律神経を整える方法は、2つのタイプに大別できます。アクティブレスト（積極的休息）とパッシブレスト（消極的休息）です。

前者は、体に軽い負荷をかけて新陳代謝を促し、疲労回復を図ることを目的とした休息方法のこと、一方の後者は、体を横にするなどして何もせずに気力・体力をリカバリーすることを目的とした休息方法を意味します。

休息という言葉を聞いてすぐにイメージするのは後者のほうでしょうし、長らくそれが正解とされてきました。

しかし、インターネットが普及して情報過多社会に身を置くようになった現代人は、それ以前に比べて体を動かす機会が減り、それに連動する格好で脳を使う機会が格段に増えました。

今は、脳を疲れさせるものであふれ返っているのです。脳疲労はたまる一方で、従来のパッシブレストだけでは、疲れが完全には取れなくなってしまいました。

そんななか、近年おもにスポーツ界で注目されるようになってきたのが、アクティブレストという概念です。嫌なことをせず、適度に体を動かして自分がやりたいことや好きなことに積極的に取り組むことによって自律神経を整え、脳の負担を軽減し、結果的に脳に休息を与えることを目指しています。

「体」を動かすことで「脳」を休める

例えば、マラソン選手がゴール後に、軽くジョギングをしている光景を見たことはないでしょうか。

「42.195kmも走ったあとなのになぜ？」

これは、体のクールダウンを兼ねて脳の疲労回復を促しているのです。

多くのマラソンランナーがアクティブレストを実践しているということは、走り終えたあとにピタッと止まって体を動かさない状態に移行するよりも、軽くジョギングをするほうが疲れが残らないという実感があるからでしょう。

野球選手やサッカー選手が、試合後や休養日に軽くキャッチボールやシュート練習をするのも同じことです。もちろん、トップアスリートでなくても、アクティブレストを導入することによって、脳の疲労回復を促すことはできます。

月曜日から金曜日まで仕事で激務が続き、ヘトヘトになって土日の休日を迎えたとしましょう。「もう、動きたくない」「1日中、家でゴロゴロしていたい」と、きっと思うはずです。

体調が悪いと感じていたり、立ち上がるのがおっくうなほど足腰が疲れていたりしたら、横になって休息をとるパッシブレストを優先すべきかもしれません。

でも、脳は明らかに疲れているものの体の疲労感がそこまで強くなければ、アクティブレストを取り入れてみましょう。

体を動かして、好きなことをするのです。ゴルフに行ったり、ジムに行って汗を流したり。運動があまり得意でない人は、趣味のイベントに出かけたり、気の合う友人と会って食事をしたり。

なんでも構いません。重要なのは、体を動かすことによって自律神経を整え、脳を休めることにあります。

「心からやりたい」と思えることでないと意味がない





ひとつだけ注意したいのは、アクティブレストが有効だからといって、それ一辺倒にならないことです。

大切なのは、自分が心からやりたいと思えることや楽しいと感じることをするのであって、気乗りしないことやつまらないと感じることを嫌々やっても意味がありません。

それではかえって、脳疲労を蓄積させることになるでしょう。本末転倒にならないように、ご注意ください。

また、先ほども触れたように、体調の悪さを自覚していたり、極度の肉体疲労を感じていたりしているときは、パッシブレストを優先しましょう。

ヘトヘトで週末を迎えたら、土曜日をパッシブレストに充て、回復が実感できたら日曜日はアクティブレストに切り替える、というのが理想的なバランスです。

何事もメリハリが重要ということを肝に銘じましょう。

（菅原 道仁 ： 脳神経外科医・菅原脳神経外科クリニック院長）