²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¡´ØÅìÂè°ì¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÂ³½Ð¡¡¼·²ó¤Î¹¶ËÉ¤Ç·×£³¿Í¤¬Â¤ò¤Ä¤ë¡¡£²¿ÍÏ¢Â³¤Ç¤ª¤ó¤Ö¤µ¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ø
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡¢´ØÅìÂè°ì£¶¡Ý£±Ãæ±Û¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡´ØÅìÂè°ì¤ÎÁª¼ê¤¬½ªÈ×¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÂ¤ò¤Ä¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¼·²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç±Û¸å¤¬Â¤ò¤Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤¹¤ë¤âÅÓÃæ¸òÂå¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÆ£¹¾¤¬°ìÎÝ¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀºÝ¤ËÂ¤¬¤Ä¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤¯ÂçÂô¤âÍ·¥´¥í¤òÊü¤Á¡¢°ìÎÝ¤Ø¶î¤±¹þ¤ó¤ÀºÝ¤ËÂ¤¬¤Ä¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£ºÆ¤Ó¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤Î¤ª¤ó¤Ö¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¡£È¬²óÉ½¤Î¹¶·âÁ°¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÁª¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢´ØÅìÂè°ì¤ÏÈ¬²ó¤Ë¥À¥á²¡¤·ÅÀ¤òÃ¥¤¤»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç½éÀïÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÊÆÂô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¯¤·ÎÃ¤·¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤ç¤¦½ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍ½ÁÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£