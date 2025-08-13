BLACKPINK¡¦LISA¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤ÈÊú¤¹ç¤¦¡Ä¡ÖÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×
¡¡BLACKPINK¤ÎLISA¤¬¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥ª¥ë¥¿¡¼¡¦¥¨¥´¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖDREAM feat. Kentaro Sakaguchi¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£ÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛLISA¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¤¬Êú¤¹ç¤¦¡Ä¡ÖDREAM feat. Kentaro Sakaguchi¡×¥Æ¥£¥¶¡¼
¡¡2¿Í¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÊú¤¹ç¤¦¥â¥Î¥¯¥í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖËÍ¤Ï¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Î·¯¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¾ð·Ê¤òÉ½¸½¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ï¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ½ª¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡×¤Îºä¸ý¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Îø¿ÍÆ±»Î¤Î¤è¤¦¤Ê2¿Í¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤«¤é¡¢ÊÌ¤ì¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î±ÇÁü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖLISA¤ÎMV¤ÇÆüËÜ¸ì¤¬Ê¹¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö¥³¥é¥Ü¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢2¿Í¤Î¶¦±é¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛLISA¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¤¬Êú¤¹ç¤¦¡Ä¡ÖDREAM feat. Kentaro Sakaguchi¡×¥Æ¥£¥¶¡¼
¡¡2¿Í¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÊú¤¹ç¤¦¥â¥Î¥¯¥í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖËÍ¤Ï¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Î·¯¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¾ð·Ê¤òÉ½¸½¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±ÇÁü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖLISA¤ÎMV¤ÇÆüËÜ¸ì¤¬Ê¹¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö¥³¥é¥Ü¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢2¿Í¤Î¶¦±é¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£