¤¢¤È100Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×Î¦¾å¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ä¼ª¤¬¤¤³¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë°Õ³°¤ÊÍýÍ³
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¡ÖÂÎÁà¡×¡Ö¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¡×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
11·î15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢¹ñºÝ¤í¤¦¼Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä°Ñ°÷²ñ¡ÊICSD¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¼ª¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Î¤³¤È¡£¶¥µ»¼ïÌÜ¤Ï¡¢Î¦¾å¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¡¢½ÀÆ»¡¢¶õ¼ê¤Ê¤É21¼ïÌÜ¤ËµÚ¤Ö¡£¤·¤«¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢¼ª¤¬¤¤³¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¶¥µ»¤¬¡¢¤¤³¤¨¤ë¿Í¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¤³¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤¯£³¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¤Ä¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡£ Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Æâ¼ª¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë»°È¾µ¬´É¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤ÎÌó30¡ó¤¬¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤Ë¤â¾ã¤¬¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÊ¿¹Õ´¶³Ð¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ëÂÎÁà¤ä¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤Î¶¥µ»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯±¿±Ä°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÁÒÌîÄ¾µª¤µ¤ó¡£¼«¿È¡¢Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¼êÏÃÄÌÌõ¼Ô¤ò¸ò¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¿å±Ë¤Ç¤Ï¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Þ¿ôÉÃÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥³¥ó¥Þ¿ôÉÃ¤òÁè¤¦¿å±ËÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¤À¡£Áö¤êÉýÄ·¤Ó¤äÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤Ï¡¢¤¤³¤¨¤Æ¤â¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢
¡Ö½õÁö¡¢Æ§ÀÚ¡¢¶õÃæÆ°ºî¡¢ÃåÃÏ¤Î£´¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤ËÍð¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¡¢µÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åßµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¶¥µ»¼ïÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
£²¤ÄÌÜ¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï²»¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð½ÀÆ»¤ä¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î³ÊÆ®µ»¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤¬µ»¤ò¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ª¤¬¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÏÀ¼¤Ç¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»î¹çÃæ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«¤éÌÜ¤Ç¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½ÀÆ»¤ä¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î³ÊÆ®µ»¤Ç¤Ï¡¢¶¥µ»¿³È½°÷¤«¤é¤Î¹ç¿Þ¤òÁª¼ê¤Î¸ª¤òÃ¡¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¤³¤¨¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢»î¹çÃæ¤Ï¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°ì¿Í¤ÇÀï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
µåµ»¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ëº¤Æñ¤µ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂîµå¤ä¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ä±©¤Î²»¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅ¾¤«¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸«¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤Ç¤âÂÇ²»¤¬¤¤³¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤«¡¢¥Õ¥é¥¤¤«¡¢Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Î¦¾å¤Î400£í¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¤È¤¡¢Â²»¤äÃç´Ö¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¼ê¤ò½Ð¤¹¤¬¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÃæÄ¹µ÷Î¥Áö¤ä¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Â²»¤äÂ©¸¯¤¤¤Ê¤É¤ò¤¤¤¤Æ¡¢¶î¤±°ú¤¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤â¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡£·òÄ°¼Ô¤ÎÀï½Ñ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¤³¤¨¤ë¿Í¤È¡ÖÀï¤¨¤ë¡×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä
¡Ö£³¤ÄÌÜ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¶¥µ»¾ì¤Î¡Ø¥Ð¥ê¥¢¡Ù¤Ç¤¹¡×
Î¦¾å¶¥µ»¤ä¿å±Ë¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Î²»¤¬¤¤³¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢È¯¸÷¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥ó¥×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁõÃÖ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö£µ¡Á£¶Ç¯Á°¤«¤é¡¢¤¤³¤¨¤ë¿Í¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¶¥µ»¥ë¡¼¥ë¤¬²þÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤³¤¨¤ëÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐµÜºä¼·³¤¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢ÅìµþÅÔ¹âÅù³Ø¹»½Õµ¨·õÆ»Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¥¯¥ì¡¼¼Í·â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡Ç19Ç¯ÅÙ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÍË¾Áª¼ê¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢JOC¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥È¥é¥Ã¥×¼ïÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¶¥µ»¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¤³¤¨¤ë¿Í¤ÈÆ±¤¸¤À¡£µÜºäÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤³¤¨¤ë¿Í¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤ì¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÌÜÅª¤Ï¶¥µ»¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¤³¤¨¤ë¿Í¤ÈÆ±¤¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ï¤¤³¤¨¤ë¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾ì¹ç¡¢¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Àï½Ñ¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤à¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£ÁÒÌî¤µ¤ó¼«¿È¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤¤³¤¨¤ë¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢
¡ÖÅö»þ¤Ï¥Ç¥Õ¥Ð¥ì¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ä¤âÀèÀ¸¤â¡¢ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¡¢¥Ç¥Õ¥Ð¥ì¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ç¥Õ¥Ð¥ì¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤Î¤¿¤á100Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¤¡£1924Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤í¤¦¼Ô¥¹¥Ý¡¼¥ÄÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤Î¥¦¥¸¥§¡¼¥Ì¡¦¥ë¡¼¥Ù¥ó¥¹¡¾¥¢¥ë¥±¡¼»á¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤ÏÃÎÅª¤Ë¤â¿ÈÂÎÅª¤Ë¤âÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£¤¤³¤¨¤ë¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¼êÏÃ¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤À¡£¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Î¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Î¸þ¾å¤ä¼êÏÃ¸À¸ì¤ÎÍý²ò¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¡¢±¿±Ä¤â¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼êÏÃ¤Ï»ä¤¿¤Á¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¹¤á¤¿¤¤¡×
Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅìµþ¥á¥È¥íÁ´±Ø¤Ç¤Ï¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±Ø¹½Æâ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹²»À¼¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ËÊ¸»úÉ½¼¨¤¹¤ë¡¢Â¿¸À¸ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤ß¤¨¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡×¤ò¼Â»Ü¡£JRÅìÆüËÜ¤Ç¤â£¸·î£±Æü¤«¤é¼çÍ×±Ø¤Ç»î¸³Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ø¤Î¼Ò²ñÀ°È÷¤â½ù¡¹¤ËÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤â·è¤Þ¤ê¡¢¥á¥À¥ë¸õÊä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¦¾åÃË»Ò400£í¤Ç¡¢¡Ç24Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»³ÅÄ¿¿¼ùÁª¼ê¡¢Âîµå¤Îµµß·ÍýÊæÁª¼ê¤ÏÃíÌÜ³ô¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÁ°²ó¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¤ÎËÌÃ«¹¨¿ÍÁª¼ê¡¢ÃË»Ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¤²¤Î¿¹ËÜ¿¿ÉÒÁª¼ê¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬É½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÀî¤¤¤Å¤ß