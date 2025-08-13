なにわ男子・大橋和也がいつも笑顔でいる理由 『non-no』特別版表紙
7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が、20日発売のファッション誌『non-no』（集英社）10月号特別版表紙を飾る。主演映画『君がトクベツ』のドラマ化が決定したことを記念した『やっぱり、大橋和也はトクベツ！』と題した特集を展開する。
【写真】可愛すぎる…！覗き見してくる大橋和也
特集では、いつも笑顔でいる理由や、撮影が終わった今も定期的に会っているという劇中グループ「LiKE LEGEND」メンバーとの交流、最近はじめた新たなルーティーンなど、多彩な質問に回答。とじ込み付録の厚紙ピンナップは、「kawaii side」と「cool side」の両A面仕様となる。
通常版と増刊の表紙は、専属モデルで乃木坂46の井上和によるソロ表紙が実現。記念すべきW表紙のキーカラーは、乃木坂46でのサイリウムカラーである赤と白となる。中面のカバーガール特集は、通常版＆特別と増刊とで写真が異なるスペシャルな仕様。通常版と特別版掲載のカバーガール特集『井上和のおふもーど。』では、編み物やお絵描きなど、リアルな井上の休日をのぞいているようなフォトストーリーを展開。増刊では、井上さんの飼い猫目線で捉えたアナザーストーリー『井上和の気まぐれな休日』を掲載している。
このほか特集は、大学生が中心のノンノ読者に向けた、夏休みの今こそじっくり考えたい『大学生のための未来の教科書』。憧れの化粧品業界で働く先輩のルポや、大学生から「知りたい！」という声が多数あがっていた、子育てしながら働くママの一日のスケジュールや本音に迫った特集、3年目までに転職した人のアンケート＆データ分析など、様々な切り口で「自分らしく働く」ことについて考えるヒントを詰め込んでいる。
春に大きな反響があったJO1木全翔也のファッション企画第二弾『秋の #きまるっく』、ME:IのMIU＆AYANEのクールなビジュアル＆熱いインタビューも掲載されている。
