高橋光臣、ケーキ作り動画に後輩・桐生祥秀選手が登場し反響「御本人いるんだ！」「コラボ最高です」
俳優の高橋光臣（43）が12日、自身のインスタグラムを更新。親交のある陸上選手を祝うケーキ作り動画を公開した。
【動画】「コラボ最高です」後輩・桐生祥秀選手が登場したケーキ作り動画
高橋は、「俺と桐生祥秀選手のお祝いケーキ」と題し、「我が東洋大学の後輩の陸上100メートルの桐生祥秀選手が、遊びに来るということで急遽お祝いケーキを作りました」とコメント。家族で親交がある桐生選手（29）の9秒99をマーク、世界陸上の参加標準記録（10秒00）を突破したことを祝う様子を披露した。
「最後まで見てね！」と始まる動画では、ケーキの生地から手作りし、流れるような手さばきでホールケーキを仕上げていく。表面に「9.99」と書かれたケーキを持った高橋が「桐生祥秀選手、9秒99おめでとうございます！そして世界陸上も頑張ってください！」と応援すると、横から「ありがとうございます！」とスプーンを持って桐生選手が登場。ケーキを一口食べて「おいしー！」と喜び、2人で楽しげな姿を見せた。
豪華コラボにファンからは「桐生選手とのコラボ最高です」「いいコンビ！」「御本人いるんだ！」などと反響が寄せられている。
