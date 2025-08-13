85Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡Ö¤È¤É¤¯¤«¤Ê¡¢¾Ð´é¡£¡×¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¾¾ËÜÅµ»Ò¡Ê57¡Ë¤¬13Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£1985Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ê¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Æ±´ü¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤ÎÌÖÉÍÄ¾»Ò¡Ê56¡Ë¤ÈË§ËÜÈþÂå»Ò¡Ê56¡Ë¤È3¿Í¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ·Å¡Ê39¡Ë¤«¤éÅö»þ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤È¤É¤¯¤«¤Ê¡¢¾Ð´é¡£¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸þ°æ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È½Å¤Í¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÊÖÅú¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Ð´é¤¬Á´Á³ÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤ÆÊäÂ¤·¤¿¡£¸þ°æ¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤½¤Î¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¡£
¾¾ËÜ¤Ï¡ÖÃÏÌ£¤£¡Á¤Ê¡Ä»ä¡¢¿Í¤Î¸å¤í¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊý¤Ë¤â¡ØÁ°¤Ë½Ð¤í¡¼¡¢Á°¤Ë½Ð¤í¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£