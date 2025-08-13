グループ魂、約5年ぶりの新曲「来世は叶姉妹」きょう13日から配信 港カヲル「ハワイみたいな曲！」【コメントあり】
パンクコントバンド・グループ魂の約5年ぶりの新曲「来世は叶姉妹」が、きょう13日から各種配信サイトで配信スタートした。
【ライブ写真6点】グループ魂のボーカル・破壊こと阿部サダヲ
今年結成30周年を迎えるグループ魂として新曲は、2020年12月にリリースしたアルバム『神々のアルバム』以来で、約5年ぶりのリリース。グループ魂ではおなじみである“人名”シリーズの最新作となっている。今作は「うまれかわったら 叶姉妹に入りたい」という、グループ魂らしいストレートなメッセージを歌い上げている。
公開されたジャケット写真にも叶姉妹が登場しており、ジャケット写真、楽曲ともにインパクトがある作品。また、9月3日にリリースされる配信限定シングルには、「来世は叶姉妹」のほか、“老い”をテーマにしたパンクチューン「介護ME！」、メンバー全員で歌うパワーソング「元気を出して声出して勇気を出してケツ出して」の2曲も収録されている。
■港カヲルコメント
おい！毎日あぢいね！おつかれのおつかれ！
ストレス解消にグループ魂の新曲いかがっスか〜？
ズバリ言うわよ！
『来世は叶姉妹』はね〜、ハワイみたいな曲！
カヲルはスパリゾートハワイアンズしか行ったことないんだけど（笑）
叶姉妹最高ぅ
『介護ME！』はね〜、ロンドンみたいな曲！
たぶんロンドン（笑）
カヲルのこと介護してちょんまげ
『元気を出して声出して勇気を出してケツ出して』はね〜、世界一周みたいな曲！
どんだけ〜（笑）
クルーズ船に乗ってる気分でケツ出しちゃお
よろしくのよろしく！
【ライブ写真6点】グループ魂のボーカル・破壊こと阿部サダヲ
今年結成30周年を迎えるグループ魂として新曲は、2020年12月にリリースしたアルバム『神々のアルバム』以来で、約5年ぶりのリリース。グループ魂ではおなじみである“人名”シリーズの最新作となっている。今作は「うまれかわったら 叶姉妹に入りたい」という、グループ魂らしいストレートなメッセージを歌い上げている。
■港カヲルコメント
おい！毎日あぢいね！おつかれのおつかれ！
ストレス解消にグループ魂の新曲いかがっスか〜？
ズバリ言うわよ！
『来世は叶姉妹』はね〜、ハワイみたいな曲！
カヲルはスパリゾートハワイアンズしか行ったことないんだけど（笑）
叶姉妹最高ぅ
『介護ME！』はね〜、ロンドンみたいな曲！
たぶんロンドン（笑）
カヲルのこと介護してちょんまげ
『元気を出して声出して勇気を出してケツ出して』はね〜、世界一周みたいな曲！
どんだけ〜（笑）
クルーズ船に乗ってる気分でケツ出しちゃお
よろしくのよろしく！