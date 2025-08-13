タレントの峯岸みなみさんが2025年8月13日にXを更新し、夫で人気YouTubeグループ・東海オンエアのてつやさんとの3回目の結婚記念日を迎えたことを報告。撮影した家族写真でジャージを着用したことを明かした。

「今年はなんか赤と青でした」

てつやさんは同日にXを更新し、「8月12日は結婚記念日！三周年！」と前日に結婚3周年を迎えたことを報告。「毎年テーマカラーを決めて家族写真を撮ってるけど今年はなんか赤と青でした」と明かし、夫婦と第一子で撮影した家族写真を公開した。

しかし、家族写真で着用していたのは、てつやさんが青いジャージに烏帽子を被った格好で、峯岸さんが袖なしの赤ジャージ姿。それにしてもなぜ、この格好なのか？ 実は7月17日に東海オンエアが公開した動画の中で、企画に負けたてつやさんは27週間、漫画「ギャグマンガ日和」の登場人物の「聖徳太子」のコスプレをする羽目に。

おそらくそれが影響してか、峯岸さんは罰ゲームとは無関係ではあるものの、同作で「聖徳太子」の部下という設定のキャラクター「小野妹子」を模してノースリーブの赤ジャージを着用していると思われる。

峯岸さんも同日にてつやさんのポストを引用し、「昨日は3回目の結婚記念日でした！」と報告。「恒例の家族写真は訳あって袖を切られた赤ジャージでの撮影でしたが、来年は可愛い服が着られますように...（笑）」とつづっていた。

この投稿に峯岸さんの元には、「てつやに合わせてるの最高すぎる」「みぃちゃんの懐の大きさが溢れている素敵な家族写真」という声が集まっていた。