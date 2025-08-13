今日は毎月恒例「WindowsUpdate」の日
Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindowsUpdateが公開されました。2025年8月13日のWindowsUpdateには、Windows Kerberosの特権の昇格の脆弱(ぜいじゃく)性を含む119件の欠陥に対するセキュリティ更新プログラムが含まれています。
2025 年 8 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
2025 年 8 月のセキュリティ更新プログラム - リリース ノート - セキュリティ更新プログラム ガイド - Microsoft
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2025-Aug
2025 年 8 月の月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている企業組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照のうえ、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/PVn6aUfN1u#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/R6gwgwN02v— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) August 12, 2025
2025年8月のセキュリティ更新プログラムは以下の通り。
対象の製品最大深刻度最も大きな影響関連するサポート技術情報またはサポートのウェブページWindows 11 v24H2、v23H2緊急リモートでコードの実行が可能v24H2 5063878 Hotpatch 5064010v23H2 5063875Windows 10緊急リモートでコードの実行が可能v22H2 5063709Windows Server 2025
(including Server Core installation)緊急リモートでコードの実行が可能5063878
Hotpatch 5064010Windows Server 2022、23H2 Edition
(including Server Core installation)緊急リモートでコードの実行が可能Windows Server 2022、5063880
Windows Server 23H2、5063899Windows Server 2019、2016
(including Server Core installations)緊急リモートでコードの実行が可能Windows Server 2019、5063877
Windows Server 2016、5063871Microsoft Office緊急リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/officeupdatesMicrosoft SharePoint緊急リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updatesMicrosoft Teams重要リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/microsoftteamsMicrosoft Exchange Server重要情報漏えいhttps://learn.microsoft.com/exchange
Released: August 2025 Exchange Server Security Updates | Microsoft Community HubMicrosoft Dynamics 365重要情報漏えいhttps://learn.microsoft.com/dynamics365Microsoft SQL Server重要特権の昇格https://learn.microsoft.com/sqlMicrosoft Visual Studio重要リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/visualstudioMicrosoft Azure緊急特権の昇格https://learn.microsoft.com/azure
2025年8月のセキュリティ更新プログラムで修正された脆弱性のうち、Windows Kerberosの特権の昇格の脆弱性である「CVE-2025-53779」はゼロデイ脆弱性です。
また、GDI+のリモートコードが実行される脆弱性である「CVE-2025-53766」と、Windowsグラフィックスコンポーネントのリモートでコードが実行される脆弱性である「CVE-2025-50165」は、CVSS基本値が9.8と高いスコアになっています。
なお、WindowsUpdateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2025年9月10日(水)提供予定となっています。