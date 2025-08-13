¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò14¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¾å¾è¤»¡¢ÇÛÅö¤â2±ßÁý³Û
¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ <7936> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬8·î13Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ36.0¡óÁý¤Î786²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1150²¯±ß¢ª1310²¯±ß(Á°´ü¤Ï926²¯±ß)¤Ë13.9¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬24.2¡óÁý¢ª41.5¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤Î4´üÏ¢Â³¤Ç¤Î²áµîºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ50.6¡óÁý¤Î523²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î26±ß¢ª28±ß¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ42.4¡óÁý¤Î352²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î15.0¡ó¢ª18.8¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
