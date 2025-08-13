10月1日からテレ東系で放送がスタートする駒木根葵汰と新原泰佑のW主演ドラマ『25時、赤坂で Season2』のメインビジュアルが公開され、あわせて追加キャストが発表された。

累計165万部超えの夏野寛子による同名漫画をドラマ化した『25時、赤坂で』は、芸能界が舞台の俳優同士が紡ぐ甘く切ないラブストーリー。続編となる本作では、両片思いの末にようやく結ばれた2人の恋のその先と、原作でも人気を博す“舞台編”が描かれる。監督陣には、映画『山田くんとLv999の恋をする』、『ジャックフロスト』（MBS）の安川有果、『体感予報』（MBS）の船曳真珠、映画『おろかもの』の芳賀俊が名を連ねた。

美しい容姿と実力を兼ね備えた人気俳優の羽山麻水役を駒木根、羽山の恋人で「昼のゆめ」をきっかけに俳優としての知名度を上げた俳優・白崎由岐役を新原が続投する。

胸に秘めた想いをついに通わせ、晴れて恋人同士となった羽山麻水（駒木根葵汰）と白崎由岐（新原泰佑）。人気俳優として順風満帆に仕事をこなす羽山、注目の若手俳優としてステップアップした白崎は、多忙なスケジュールの僅かな隙間を縫い、羽山の家で甘く愛おしい時間を共にしていた。予定どおり撮影準備に入った「昼のゆめ」のスペシャルドラマだが、そこに2人の恋人関係に波乱を呼び起こす出来事が。その後、Season2は原作でも人気を博す“舞台編”にも突入。2人の俳優、ライバル、恋人同士としての人生はどんな未来を迎えていくのか。

公開されたメインビジュアルでは、スタジオのライトが照らす中、華やかな衣装をまとい撮影中の羽山と白崎が描かれており、その距離はまさに“キス寸前”。芸能界で活躍する2人の、公私ともにときめきたっぷりな展開を予感させる仕上がりとなっている。

新たに発表されたのは、羽山と白崎を取り巻く続投キャストと、舞台編を彩る新キャスト。

前作に引き続き、羽山と白崎を取り巻く共演者として、宇佐卓真、南雲奨馬、篠原悠伸、今川宇宙、福津健創、雛形あきこ、橋本淳、片山萌美が出演。さらに、“舞台編”を彩るドラマオリジナルキャラクターも登場する。数々の演劇賞を受賞する舞台演出家・青山慶一郎役に中村まこと、青山作品の常連俳優・藤岡隆史役に石田佳央、青山が演出する舞台のプロデューサー・野澤玲子役に町田マリー、白崎に対してとある思いを抱える若手俳優・黒木蛍太役に夏生大湖が決定した。

【コメント】●宇佐卓真（佐久間はじめ役）遂に待ちに待ったSeason2がやってきました︕前作に引き続き、佐久間くんを演じさせていただきます、宇佐卓真です。今作では、作中で佐久間として別の役を演じるシーンもあるので楽しみにしています。新たな要素が加わる一方で、変わらぬ魅力を大切にし、主演の二人をしっかりと支えるお芝居ができるよう、精一杯努めます。みなさま楽しみにお待ちください！

●南雲奨馬（山瀬一真役）初めましての方、そうではない方も、改めまして山瀬一真役の南雲奨馬です。「25時、赤坂で Season2」が決まって去年 に引き続き今年も戻ってこれた事を本当に嬉しく思います！ 山瀬と僕自身がSeason2になって成長して戻ってきた事を皆さんに見せたいです！ そして、今回は劇中劇で繰り広げられる関係、動きにも注目してみてください

●中村まこと（青山慶一郎役）Season2より参加させていただきます中村まことです。話題作となったSeason1を創り上げたチームに加入できて嬉しい反面、作品に力を加える新しいピースになれるのか不安と期待が交錯してます。BLの作品は初めてだし舞台演出家を演じるの も初めて。初めてってのはいつでもワクワクします！

●石田佳央（藤岡隆史役）このような人気作に関わらせていただけることを、心より嬉しく、そしてありがたく思っております。Season!同様、魅力ある作 品になるよう、また少しでも新たな魅力を加えられるよう、精一杯努めてまいります。舞台編での私の芝居も、ぜひお楽しみください！

●篠原悠伸（三原望役）「25時、赤坂で」が多くの人に愛されていることは知っていましたが、まさかその愛の力で続きを観られるようになるとは・・・！ ありがとうございます。また三原として羽山朝水に寄り添えること大変嬉しく思います。三原の魅力をもう一段階アップできるように頑張ります！

●町田マリー（野澤玲子役）Season2から参加させていただきます、町田マリーです。ドキドキとキュンキュンの恋愛模様と、お芝居への情熱が共存していて目が離せなかった Season1。その続編に出演させていただけるとのこと、とても楽しみです。また、羽山さんと白崎くんが新たに舞台に挑戦するという、そんなシーンで一緒にお芝居できるのはとても光栄です。「25時、赤坂で Season2」も楽しみにしていただいて間違いないです！

●今川宇宙（川田明日香役）羽山さんと白崎くん、二人のその先の物語にまた携われることをとても嬉しく光栄に思っています。Season2、どんな試練やと きめきが待っているのか…！ 私も皆様とともにワクワクしながら、また川田監督役として、現場の空気をいつも新鮮に感じながら挑みたいと思います。

●福津健創（牧田大輔役）前作終了後、ファンミで海外にまで行って輝く作品と四人の姿を、細い目で遠くから眺めていました。きっと続編やるんだろうな、という予感。予感が当たり、続編では出番ないだろうな、という次の予感。予感が外れ、少しでもこの作品に関われる事を心底嬉しく思っています。台本を途中まで読み、続きが早く知りたいと思っている今、その続きを10月に目を細めて視聴しているだろうな、という新たな予感がしています。

●雛形あきこ（羽山はるか役）朝水の母役の雛形あきこです。また「25時、赤坂で」の世界で生きられる事を幸せに思います。前作では朝水にとって私は 過去に辛い影響を与えてしまった存在でした。今回その親子の関係はどうなっているのか、私自身も楽しみにしています。 朝水のファンの皆様。あまり良いお母さんではないかもしれませんが、嫌わないで下さいね（笑）

●夏生大湖（黒木蛍太役）出演が決まった時、とっても嬉しかったです。以前共演した方とまた一緒にできるワクワクと人気作に出られる喜びがありました。この作品はとても美しく心がキレイになる印象があります。特に白崎くんの挑戦をする姿勢やその中での葛藤は僕自身も勇気をもらえます。Season2での新たな登場人物なので、作品の1ピースになれるよう、精一杯頑張ります。

●橋本淳（篠田翔太役 ）またこの世界に帰ってくることができて、嬉しい限りです。現実世界と同様に、本作の設定でも約1年3ヶ月の時間が経過し、役者が役者を演じるというメタ構造もあるので、視聴者の皆様はこのパラレルな世界観が、よりリアルに、現実と地続きに感じられるのではないかと思います。白崎くんもすでに各方面で活躍しており、マネージャーの篠田さんも前作から立ち位置に変化があり、これまで二人三脚で並走しつつ声援を送っていた立場から、今回は全速力で駆け抜ける彼に置いていかれないよう、並走車に飛び乗り、拡声器で叱咤激励しながら伴走する──そんなスタンスで臨みたいと思います。皆様、どうぞ白崎をよろしくお願いいたします。

●片山萌美（明野圭役）みなさまー！ 続編です！ とても嬉しいです！ また羽山のマネージャーとして出演できてとても光栄です。前作に続きキュンなシ ーンも多いと思いますが今作は俳優としての悩みや葛藤も羽山にも白崎くんにも襲ってきます。2人の行く末をマネージャーとし て優しく、時には厳しく見守りたいと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）