¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£±°Ì¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±£³ÆüÀµ¸á¸½ºß¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹<7733.T>¤¬¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£³Æü¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¤¬È¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï£¸Æü¤Ë£²£¶Ç¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢Ï¢·ë½ãÍø±×¤Ï£±£°£µ£°²¯±ß¤«¤é£¹£´£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£²£°¡¥£²¡ó¸º¡Ë¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡Ê£Æ£Ä£Á¡Ë¤¬°ìÉô°åÎÅµ¡´ï¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¢Æþ·Ù¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¶Á¤¯¡£¤³¤Î¶ÈÀÓ²¼Êý½¤Àµ¤¬·ùµ¤¤µ¤ì³ô²Á¤Ï£±£²Æü¤ËµÞÈ¿Íî¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²¼ÃÍ¤ò½¦¤¦Æ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àè¹Ô¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ª·Ù²ü´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
