Mayaが、8月10日にBLUE NOTE PLACEでワンマンライブを開催した。

本公演では、カバー曲を含む全11曲を披露。8月6日に配信リリースした自身初のオリジナル楽曲「Red Lights」も初披露となった。

今年3月に行われた同会場でのライブに続き、バンドセットのパフォーマンスを中心とした今回は、力強いバンドサウンドを背に、堂々としたパフォーマンスを披露。ライブ前半ではカバー曲を中心としたパフォーマンスで、m-flo lovesとして参加した「HyperNova」などをパフォーマンスし、ベンソン・ブーンの「In The Stars」ではピアノ弾き語りを披露した。

MCでは、17歳らしいあどけない素顔も見受けられる。レディー・ガガとブラッドリー・クーパーによる「Shallow」について、Mayaは「13歳の時にライブで歌った曲で、歌うところを間違えて怒られてしまった思い出がある」と紹介し、会場の笑いを誘った。

（文＝リアルサウンド編集部）