スマートＤが後場カイ気配、２５年９月期利益予想の上方修正とインターゾーンとの資本・業務提携を好感

スマートドライブ<5137.T>が後場に入りカイ気配となっている。午前１１時３０分ごろ、２５年９月期の連結業績予想について、営業利益を３億１００万円から３億６７００万円（前期比２．１倍）へ、純利益を３億８７００万円から４億４６００万円（同６７．６％増）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は３０億７９００万円（同４１．７％増）の従来見通しを据え置いたものの、利益率の高いリカーリング売り上げの安定計上とイニシャル売り上げの増収により売上総利益率が上昇していることに加えて、順調なリファラル採用（社員から友人や知人を紹介してもらう採用手法）に伴う採用費や外注費の圧縮などが利益を押し上げる。なお、同時に発表した第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）決算は、売上高２１億１２００万円（前年同期比３２．３％増）、営業利益２億５９００万円（同９３．０％増）、純利益１億５７００万円（同１９．２％増）だった。



また、自動車業界特化型クラウドＣＲＭ（顧客管理）システム「ｇｎｏｔｅ」やコールセンターＢＰＯサービスを手掛けるインターゾーン（群馬県高崎市）と資本・業務提携すると発表しており、これも好材料視されている。スマートＤの自動車産業向けＤＸのアセットオーナー（ＡＯ）事業と親和性が高く、事業シナジーも見込まれることが要因で、８月１５日付でインターゾーン株式の２０．８３％に当たる１００株を２億５５００万円で取得する。



出所：MINKABU PRESS