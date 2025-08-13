株式会社セキドは、日本総代理店を務めるHasselblad（ハッセルブラッド）製品のタッチ&トライをヨドバシカメラ マルチメディアAkibaで開催する。

1億画素の中判ミラーレスカメラ「X2D 100C」、Hasselblad Vシステムのフィルムマガジンを彷彿とさせる「907X & CFV 100C」など、現行ラインアップを体感できる機会になる。

その場で相談・購入も可能。フォトグラファーやセキド担当者によるトークイベントも予定されている。

イベント名

Hasselblad タッチ＆トライ in ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

開催日

2025年8月29日（金）・8月30日（土）

開催時間

11時00分～18時00分

会場

ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 3F カメラコーナー

主な展示製品

X2D 100C

907X ＆ CFV100C

XCD 3,4/75P

XCD 3,2-4,5/20-35E

XCD 2,5/25V

その他の展示製品

XCD 2,5/38V、XCD 2,5/55V、XCD 2,5/90V、XCD 4/28P、XCD 4/45P、XCD 1,9/80、XCD 2,8/135MM、XCD 3,5-4,5/35-75、その他アクセサリーなど

トークイベント

8月29日（金）13時00分～／15時00分～

株式会社セキド Hasselbladテクニカルセールス



8月30日（土）11時00分～／15時00分～

西尾豪（フォトグラファー）