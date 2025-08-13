ヨドバシAkibaでHasselbladのタッチ&イベント 「X2D 100C」など現行製品に触れるチャンス
株式会社セキドは、日本総代理店を務めるHasselblad（ハッセルブラッド）製品のタッチ&トライをヨドバシカメラ マルチメディアAkibaで開催する。
1億画素の中判ミラーレスカメラ「X2D 100C」、Hasselblad Vシステムのフィルムマガジンを彷彿とさせる「907X & CFV 100C」など、現行ラインアップを体感できる機会になる。
その場で相談・購入も可能。フォトグラファーやセキド担当者によるトークイベントも予定されている。
イベント名
Hasselblad タッチ＆トライ in ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba
開催日
2025年8月29日（金）・8月30日（土）
開催時間
11時00分～18時00分
会場
ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 3F カメラコーナー
主な展示製品
X2D 100C
907X ＆ CFV100C
XCD 3,4/75P
XCD 3,2-4,5/20-35E
XCD 2,5/25V
その他の展示製品
XCD 2,5/38V、XCD 2,5/55V、XCD 2,5/90V、XCD 4/28P、XCD 4/45P、XCD 1,9/80、XCD 2,8/135MM、XCD 3,5-4,5/35-75、その他アクセサリーなど
トークイベント
8月29日（金）13時00分～／15時00分～
株式会社セキド Hasselbladテクニカルセールス
8月30日（土）11時00分～／15時00分～
西尾豪（フォトグラファー）