13時の日経平均は665円高の4万3383円、アドテストが153.97円押し上げ 13時の日経平均は665円高の4万3383円、アドテストが153.97円押し上げ

13日13時現在の日経平均株価は前日比665.02円（1.56％）高の4万3383.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1031、値下がりは525、変わらずは62と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を153.97円押し上げている。次いでファストリ <9983>が52.67円、東エレク <8035>が41.02円、リクルート <6098>が40.32円、ＴＤＫ <6762>が34.44円と続く。



マイナス寄与度は2.84円の押し下げで花王 <4452>がトップ。以下、エムスリー <2413>が2.51円、良品計画 <7453>が1.72円、富士通 <6702>が1.52円、ベイカレント <6532>が1.13円と続いている。



業種別では33業種中29業種が上昇し、下落は鉱業、パルプ・紙、陸運の3業種にとどまっている。値上がり率1位は電気機器で、以下、サービス、機械、非鉄金属、空運、精密機器と続いている。



※13時0分14秒時点



株探ニュース

