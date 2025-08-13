¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬Âè£µ»ÒÃÂÀ¸¤Ç¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×°éµÙ¡¡ÂåÂÇ·Ý¿Í¡Ö»Ò£µ¿Í¤Î²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎË»¤·¤µ¤«¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤¬13Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬3½µ´Ö¤Î°éµÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤·²Ù¤¬½Å¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ù±º¤ÈºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþÉ×ºÊ¤Î´Ö¤Ë¤Ï8Æü¡¢Âè5»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«ÆüÆà±û¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÂÀÍÛ¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤²ÈÄí¤Ç¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Ï3¿Í²ÈÂ²¡£¡Ê»Ò¤É¤â¡Ë5¿Í¤Î²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎË»¤·¤µ¤«ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤ÎÈ¬Âå±Ñµ±»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡£¿ù±º²È¤Î¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÅÏ´ü¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£