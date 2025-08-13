¡Úµð¿Í¡Û ²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¡¢Éüµ¢¸å£·ÀïÌÜ¡¡»³ÅÄÎ¶À»¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¡Ä¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½³ÚÅ·¡Ê£±£³Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£³Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤«¤é¤Î£±·³Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Éüµ¢¸å£·ÀïÌÜ¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï»³ÅÄÎ¶À»Åê¼ê¡£ºäËÜÃ£ÌéÊá¼ê¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡°Ê²¼¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡Úµð¿Í¡Û
£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¥ª¥³¥¨
£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡±§ÅÔµÜ
£³ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡»°ÄÍ
£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡²¬ËÜ
£µÈÖ¡¦±¦Íã¡¡²¬ÅÄ
£¶ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡½Å¿®
£·ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡¥Æ¥£¥Þ
£¸ÈÖ¡¦Í··â¡¡±ºÅÄ
£¹ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ºäËÜÃ£
¡¡¡¡¡¡Åê¼ê¡¡»³ÅÄ