¤ªÂ·¤¤¤Î¥»¡¼¥é¡¼»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ê¤ÉÁ´3¼ï¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ö½é²»¥ß¥¯¡ß¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¥°¥Ã¥º
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£
º£²ó¤Ï2025Ç¯8·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ö½é²»¥ß¥¯¡ß¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ö½é²»¥ß¥¯¡ß¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¥°¥Ã¥º
© CFM
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367
ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¤È¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤ËÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
2025Ç¯8·î¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¡É¥Þ¥ê¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
½é²»¥ß¥¯¡ß¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡¡Á¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡Á
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó14¡ß4¡ß10cm
¼ïÎà¡§Á´4¼ï¡Ê½é²»¥ß¥¯¡ÊÇò¥»¡¼¥é¡¼¡Ë¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡ÊÇò¥»¡¼¥é¡¼¡Ë¡¢½é²»¥ß¥¯¡ÊÀÄ¥»¡¼¥é¡¼¡Ë¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡ÊÀÄ¥»¡¼¥é¡¼¡Ë¡Ë
¿Íµ¤¤Î¡Ö½é²»¥ß¥¯¡ß¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¤¬¡¢¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¤ªÂ·¤¤¤Î¥»¡¼¥é¡¼»Ñ¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÆ±¤¸É½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
½é²»¥ß¥¯¡ß¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¡Á¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡Á
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó18¡ß6¡ß15cm
¼ïÎà¡§Á´4¼ï¡Ê½é²»¥ß¥¯¡ÊÇò¥»¡¼¥é¡¼¡Ë¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡ÊÇò¥»¡¼¥é¡¼¡Ë¡¢½é²»¥ß¥¯¡ÊÀÄ¥»¡¼¥é¡¼¡Ë¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡ÊÀÄ¥»¡¼¥é¡¼¡Ë¡Ë
¤ªÂ·¤¤¤Î¥»¡¼¥é¡¼¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥¢¤ÇÂ·¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
½é²»¥ß¥¯¡ß¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¡¤æ¤é¤æ¤é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡¡¡Á¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡Á
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó7¡ß0.5¡ß7cm
¼ïÎà¡§Á´6¼ï¡Ê½é²»¥ß¥¯¡ÊÀÖ¡Ë¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡ÊÀÖ¡Ë¡¢½é²»¥ß¥¯¡õ¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡ÊÀÖ¡Ë¡¢½é²»¥ß¥¯¡ÊÀÄ¡Ë¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡ÊÀÄ¡Ë¡¢½é²»¥ß¥¯¡õ¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡ÊÀÄ¡Ë¡Ë
¿Íµ¤¤Î¡Ö½é²»¥ß¥¯¡ß¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î¥»¡¼¥é¡¼»Ñ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Éâ¤ÎØ¤ÎÃæ±û¤Î¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤È¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¤¬¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥óÁ´6¼ï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤È¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Þ¥ê¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¡Ö½é²»¥ß¥¯¡ß¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
