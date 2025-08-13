ロックバンド「ＳＯＰＨＩＡ」のボーカル・松岡充が５４歳を迎えた近影をアップした。

１２日付のインスタグラムで「誕生日の今日、早朝から ＃ＳＯＰＨＩＡ 全員での撮影をし、終わりで、＃キルバーン の稽古に合流。がっつり稽古しました。ＳＯＰＨＩＡ撮影現場とキルバーン稽古場で、それぞれケーキを出してくださり、お祝いして頂きました」と感激を投稿。

「そして、ファンの皆さんから沢山（たくさん）のメッセージ、プレゼント、プライベートの友達や関係者の皆さんからも沢山の贈り物とメッセージを頂きました。なんだか、、本当にありがとうございます」とつづり、「人のお祝いするって、なかなかカロリーも使いますよね。子供の頃から、お盆真っ最中の誕生日はあまり祝ってもらえなかったので、喜び方が下手ですみません。リアクション薄くてすみません。本当は感動で、泣きたいくらい幸せを感じています。本当に本当にありがとうございます」と思いを込めた。

投稿に添えたのは、金髪でケーキを持った動画。５４歳とは思えないファッション、ツルツルの肌だ。これまでもエイジレスなビジュアルが話題を集めてきたが、ネット上では「若々しい〜」「若くて、イケメンすぎる」「いくつになっても豹柄お似合いです 金髪もお似合い」「松岡充（５４）て、誰が信じるよ」「５０代とは思えぬ若さでカッコよすぎるの最強」「すげえ」「こんな５４歳おらん」「衝撃すぎる」と祝福と驚きが広がっている。