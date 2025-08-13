「日焼け止め苦手」な人へ！【ユニクロ】まだまだ活躍の予感！「UVカットパーカー」

「日焼け止めはベタつくから苦手……」そんな人ぴったりのアイテムを【ユニクロ】で発見！ UVカット機能が付いたアイテムが揃う中で、今回注目したのは「ジップパーカー」。紫外線対策ができるだけでなく、トレンドのスポーツミックススタイルにもぴったり。サッと羽織りやすいベーシックなデザインのパーカーは、1枚あればまだまだ活躍しそうです。

サムホール付きで手の甲までしっかりカバー

【ユニクロ】「エアリズムUVカットフルジップパーカ」\2,990（税込）

日焼けしやすい手の甲までしっかりとカバーできる、サムホール付きのパーカ。サラリとしたエアリズム素材が使われており、汗ばむ季節も快適に着られそう。消臭機能が付いているので、紫外線だけではなく臭い対策もできる優れもの。

レジャーにもおすすめ！ 持ち運びやすい収納袋付き

【ユニクロ】「ポケッタブルUVカットパーカ」\3,990（税込）

収納袋付きで、コンパクトに持ち運びができるパーカ。公式サイトによると「小雨程度の水をはじく撥水加工」が施されているとのことで、レジャーシーンにもぴったりです。ライトグレーやブラックなど大人に似合うシックな色味のほか、夏らしいヘルシーなレッドやトレンドの淡イエローなど、全8色のラインナップ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

