テレビの視聴データを計測するREVISIO（東京都千代田区）が、7月にスタートした2025年夏ドラマについて、初回放送の注目度ランキングを発表しました。

調査は、7月1〜22日にスタートした民放キー局で放送されているドラマをピックアップ。独自の「注目度」という指標によって初回放送の「注目度ランキング」を作成しています。注目度が高いほど、「テレビの前の視聴者がくぎ付けになっていたこと」を表しているということです。

3位は俳優の上川隆也さんが主演を務める「能面検事」（テレビ東京系、毎週金曜午後9時）でした。無表情で無感情という異色の“能面検事”こと、大阪地検のエース検察官・不破俊太郎（上川さん）が、権力者による圧力や組織のしきたりに屈することなく、むしろそれらを圧倒しながら事件の真相を暴いていくリーガルミステリーです。

2位は俳優の大森南朋さん、「嵐」の相葉雅紀さん、俳優の松下奈緒さんがトリプル主演を務める「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」（テレビ朝日系、毎週水曜午後9時）でした。防犯カメラ映像の収集や分析、スマートフォンやパソコンの解析などを担う専門部隊「SSBC（捜査支援分析センター）」に新設された「SSBC強行犯係」の活躍を描いています。

1位は俳優の阿部サダヲさんと松たか子さん主演の「しあわせな結婚」（テレビ朝日系、毎週木曜午後9時）でした。同作は脚本家の大石静さんが脚本を担当。弁護士の原田幸太郎（阿部さん）とミステリアスな美術教師の鈴木ネルラ（松さん）の結婚を描くサスペンス作です。

REVISIOは、同作について「夫婦愛のあり方に迫るマリッジ・サスペンス」としつつ、「幸せの象徴のように思われる『結婚』を描きつつ、幸せの裏に潜む不穏な気配を丁寧に織り込んだ構成が、多くの視聴者の視線をくぎづけにしました」とコメント。さらに、「サスペンスのスリルとラブストーリーの切なさが絶妙に絡み合い、深みのある人間ドラマとして完成度の高い仕上がりを見せています。主演2人の演技力、個性豊かな脇役陣、そして大石静さんによる緻密で情感豊かな脚本。これらすべてが見事にかみ合い、『質の高いドラマ』という評価を確立しました」と伝えています。