歌手のマルシア（56）が13日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。来日後の下積み生活を明かした。

17歳の時に歌手を目指してブラジルから来日したマルシア。「猪俣公章先生にスカウトされまして2年3カ月間、先生の家で内弟子をさせていただきました」と振り返り、「本当に先生の身の回りのこととかお掃除、お洗濯、犬の散歩、その中で日本語は一切しゃべれなかったので日常で、たとえば買い物する時に八百屋さんのおじさんおばさんが“これは玉ねぎ”って1個ずつ（教えてくれた）。そうやって2年と3カ月を過ごしてデビューできた」と明かした。

しかし作曲家の猪俣公章氏は「肝心の歌を一切教えなかった」といい、「壁越しで盗めとおっしゃっていた。他のお弟子さんとか他の歌手がいらっしゃる時に壁越しで盗めと。とは言うけど、私一切意味が分からないから。日本語分からないから、泥棒するの？どうやって？って」と困惑したという。「もう分からないよね、何を信じれば。手探りで。17歳よ。自分で歌を勉強していた」と当時の心境を明かした。

さらに神田愛花アナウンサーが「元々歌手志望でブラジルで過ごしていらっしゃったんですか？」と聞くと、マルシアは「ブラジルにいながら日本で歌手になるっていうのは遠い雲の上の存在で、そんなのおこがましい、夢を見ちゃいけないくらい。現実的には私は建築士になろうと勉強して大学まで入った」と告白して共演者を驚かせていた。