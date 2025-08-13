もう夏服飽きた！ 秋色の夏服で気分チェンジ＆季節を先取り

まだまだ暑いけど、そろそろ夏服もマンネリ……。そんなときは、秋らしい落ち着いたカラーの夏アイテムを取り入れて、季節先取りの大人コーデを楽しんでみませんか？ 軽やかな素材感はそのままに、季節の変わり目にぴったりな着こなしが叶います。

【ロンハーマン】希少な素材を使った、なめらかな肌触りのスウェットトップス

「Tube sweat pullover」\17,600【RH ヴィンテージ】

なめらかで心地よい肌触りのスウェットトップスは、国内でもごく限られた場所でしか編めない希少なチューブ裏毛素材を使用し、美しいシルエットにこだわっています。リラックス感がありながら、着るたびに馴染んでいくヴィンテージアイテムのような装いを楽しめます。

【ファーストハンド】異なる素材を組み合わせてボーダーを表現したベスト

「異素材フリンジニットベスト」\11,000

ツイード調のボディからテープを長めに出すなど、異素材を交ぜてボーダーを表現したニットベスト。やや短めの丈感でフロントを閉じても、スタイルアップ見えできるシルエットに。

【ビーミング by ビームス】キャミがセットになった、着こなし幅の広がるワンピ

「レイヤード ワンピース」\8,910

深めVネックのワンピースに、キャミソールが付いたバリューなセットアイテムは、それぞれ単品使いも可能。伸縮性があり柔らかなコットン素材を用い、体のラインを拾わないIラインシルエットが嬉しい。

【ファーストハンド】単品でもセットアップでも。レザー見えする素材のキャミ＆パンツ

「チンツ加工 バックオープン キャミソールトップス」\9,900、「チンツ加工 イージーワイドパンツ」\13,970

加工をし、レザーのように見えるサテン素材を使用したセットアップでの着こなしもおすすめなキャミソール＆ワイドパンツ。

フレアシルエットが女性らしいキャミソールはバックオープンデザインのうえ、後ろにゴムが通されているので締め付けもなく、着脱も楽。

ウエストゴムでストレスフリーなはき心地が魅力のワイドパンツ。タックが入り、脚がまっすぐ長く見えるのが嬉しい。

秋色の夏服で、夏のおしゃれをもっと楽しんでください。

※価格はすべて税込みです