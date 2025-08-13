お笑いコンビ「オアシズ」のメンバー・大久保佳代子さん。1992年にデビューし、芸歴が30年を超えた今も数多くのバラエティ番組で活躍されています。今回は、そんな大久保さんが12年以上にわたって書き綴ってきたエッセイ集『パジャマあるよと言われても』から一部を抜粋し、ご紹介。「『パジャマあるよ』と言われた時、10歳の時と28歳の時の反応が違うように、人って変化していく生き物なんだと思います」と語る大久保さんが、これまでに起きた出来事や関心事を赤裸々に明かします。

大久保佳代子さん「この仕事をするためには、褒め言葉(嘘でも可)がマストなんです」

嘘でもいいから褒めておだてて調子に乗らせて！

ここ10年くらいで、テレビ業界はすこぶる変わった。コンプライアンスが厳しくなり、下ネタ＆セクハラ芸の２つの武器で戦ってきた私としては、ほぼほぼ丸腰状態に。

読み返すと、45歳で下衆い週刊誌の袋とじ用にグラビア撮影をしていてびっくり。玉こんにゃくやゴーヤを小道具で使ったのを思い出す。「年の割にはキレイですよ」「需要ありますって。一部のマニアから」などおだてられて、ぼてぼてボディを晒しちゃって。調子こきまくってたんだな。

でも、「おだてられて調子をこく」ってとても大事。特にこの仕事は、嘘でも自信を持っていないとやっていられない。

「私なんて、贅肉やシミだらけのくすんだカバ面の中年女。こんなおばさんの話なんて誰も興味ないし、見たいわけがない」なんて思い始めたら最後。口は開けない。顔は上げられない。全くもって身動き取れない。

この仕事をするためには、褒め言葉（嘘でも可）がマストなんです。「大久保さんは芸人として面白い」とおだてられゴリゴリのお笑い番組『有吉の壁』でネタっぽいことをやってみたり、「大久保さんの演技って素敵です」とおだてられドラマや映画に出演し演技っぽいことをしてみたり。

この年で落ち込みたくない

ここ最近は、ありがたいことに数本のレギュラー番組があるおかげで月の半分ほどが埋まってしまう。体力&気力的にも週一もしくは週二の休みはマスト。そうなると、なかなかイレギュラーな刺激的な仕事をする機会がないのが現状。結果、仕事に対して、ややおざなり感が漂っているのは否めない。

以前の「ここで爪痕を残さなければ」とか「ウケなきゃ。前に出なきゃ」というガツガツ感も少なくなってきている。芸歴30年以上のベテランと言われるポジション。私より売れっ子芸人や旬のタレントさんが活躍した方が良いからと言い訳しつつ……。本当は、もうガツガツ行く勇気もないし、スベった時の痛々しさをリカバリーできる力もない。



『パジャマあるよと言われても』（著：大久保佳代子／マガジンハウス）

今は、他人のエピソードに大きめの相槌やガヤを入れたりして番組全体が盛り上がればいいかなと思ったり、それが私の役割と思い込ませたり。

いや、マジでこの年で落ち込みたくないのよ。何日も引きずりたくないのよ。ここ最近の自分へのハードルはかなり低め。先日のバラエティ番組の収録でも。ほぼほぼ活躍できなかったのに、ある場面で「チンアナゴか！」ってツッコめたことでオールＯＫに。ありがとう、チンアナゴ！

50歳を過ぎて新たな展開も

ラッキーなことに50歳を過ぎて新たな展開も。ゴルフ番組や古典芸能の番組が舞い込んできたり、ポッドキャストで恋愛系のお悩み相談番組をやったり、愛犬パコ美を題材にした四コマ漫画の連載をスタートさせたり。

あと相方の光浦さんがカナダに留学したり。もともと、そこまでコンビの仕事が多かったわけではないので、表面上はあまり変わらない。ただ、一番身近で、バラエティ番組に人生を注いできたような人が、芸能界から一旦離れたことは、少なからず思うところはある。

50代、まだまだ頭も身体も動く。何か新たに始めることができるけれど、年齢的に考えるとラストチャンスとも。可能性があるからこそ、もろもろ決断を迫られるお年頃なんだと思う。兎にも角にも、ストレスが付きまとい過ぎる仕事は避けていきたい。自分に優しく、自分だけでも自分を認めてあげつつ。

私は、まだしばらくは、この業界にしがみついていくと思う。「仕事をする上でのモチベーションは？」と聞かれることがある。正直、ケチなのもあり結構貯めこんでいるから、もはやお金のためというのは違う。「ＭＣの番組をやりたい」などの目標もない。「もっと認められたい」という承認欲求も薄くなった。モテたいは多少あるが、仕事が増えることと正比例しないからモチベーションにはならない。

最近は、シンプルに世の中の人が、私を見て嫌な事を忘れられたり、笑ってくれたらいいなと思うように。「このおばさん、いい年こいてバカなことやってるな」と。そういう純粋な意識にやっと少しだけなれた。

自信を失ったらそこで終了

今年に入り、私自身が実家の両親の介護のことで悩み、にっちもさっちもいかず落ち込んでいる日々が。そんななか、ふとテレビを点けたら、画面の中の世界は安定に明るくてバカバカしくて、気づいたら声を出して笑っていた。「そっか、世の中には、こういう気持ちでテレビを観てくれている人がいるんだ」と改めて感じた次第で。

とは言えこの仕事、いくらやりたいと思っても需要がないとやれない。才能がある面白い芸人やタレントさんは山ほどいるし、今後もどんどん出てくる。私なんていなくても全くもって支障はない。こんな年老いたゴリラフェイスの膝が人面瘡みたいになっている、口を開けば不快な事しか言わない鼻つまみ者のおばさんなんて誰が見たいと思うのだろう……。

やばい。自信を失ったらそこで終了です。そうだ、アレも面白かったじゃない。「スケベなカッパか！」って、あそこで言えた佳代子、最高！

