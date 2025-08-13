9年にわたる介護を経て、2020年に母親を見送ったリポーターの菊田あや子さん。「相思相愛だった」というほど大好きな母親のケアを、同居せずにやり切ったそう。遠距離介護にこだわった切実な思いを聞きました。（構成：山田真理 撮影：宮崎貢司）

【写真】母・明子さんと

* * * * * * *

母は元気だとすっかり安心していた

母の一人暮らしがおぼつかなくなったのは、84、85歳頃でした。それから94歳で亡くなる直前まで、私は東京と実家のある山口県下関市を行き来する生活を続けたのです。

通う頻度は最初は2〜3ヵ月に一度でしたが、やがて毎月になり、緊急の呼び出しも少しずつ増えていく。飛行機で通う私を見て、周りは「大変だね」と言いましたが、実は「遠距離」がつらいと思ったことはないんです。その理由は、私と母親との関係にあったと思います。

食品会社を経営する寡黙な父と、優しくて明るい経理担当の母、10歳と8歳違いの兄の5人家族で私は育ちました。

兄たちにとっては、年の離れた可愛い妹。父はいかにも大正生まれの男親で、「大学は自宅から通い、地元で就職しろ」というタイプでした。母も本音ではそばにいてほしかったと思いますが、「あや子ちゃんの人生はあや子ちゃんのものだから」と言ってくれて。

演劇や放送の世界に憧れ、東京の大学に行きたがった私を「合格しちゃえばこっちのもんよ」と応援してくれました。

中学でボーイフレンドができた時も、「ママは教えてあげられんから」と、生理や妊娠の仕組みを書いた『17歳の性』なんて本を渡してくる。そんなふうに信頼されたら、裏切れませんよね。

兄たちには、「おふくろはちょっと変わってる」なんて言われていましたけど、私にとっては最高の母親。「あや子ちゃん大好き、あや子ちゃんはママの宝物よ」と言ってくれる母の助けになりたいと、自然と考えるようになったのです。

私たちが独立し、父も亡くなって7年間ほど一人暮らしをしていた母は、趣味の短歌の集まりに行ったり、近所の仲良しとおしゃべりをしたり、いつも楽しそうでした。

地元に住む長兄は頻繁に顔を出していたし、大阪に住む次兄も定期的に実家の片づけをしてくれて。私も毎日のように電話しては、明るく元気な母の声に、すっかり安心していたのですが……。

猛暑だった2011年の夏。顔を見に行った次兄から「おふくろはエアコンの温度設定ができなくなっている」と聞き、心配になって駆けつけました。玄関を開けると、いつもすぐに聞こえてくる母の「お帰り」の声がしません。

上がり框（かまち）にはお中元らしき巨峰の箱があって、その横のマットにべったり血がついています。「どうしたん！」と寝室に駆け込むと、ぐったりと横になった母。

どうやら荷物を持ち上げる時に、むこうずねを打ったようでした。血中酸素濃度を測るとひどく数値が低く、入院させることに。

持つべきものは情報と友人

信じたくなかったけれど、その少し前から病院の予約時間を忘れるなど、認知症の初期症状が表れていたようです。入院をきっかけに私たちきょうだいは、母の「これから」を真剣に考えることになりました。

長兄は家族と住む家に母を引き受けることができず、私も東京で仕事をしています。そこで当初は、自営業の次兄が家族の了解を得て、実家に戻り母と同居してくれることに。

母も住み慣れた家を離れずにすんでほっとしたと思いますが、次兄は料理といってもおでんくらいしか作れない。毎日の生活でも、長年一人で自由に暮らしてきた母と、律儀できれい好きの次兄とでは折り合わないこともあり、関係は次第にぎくしゃくしていきました。

そんな親子の様子を見て、「そろそろ施設がいいかもね」とアドバイスをくれたのが、地元の病院で看護師長をしていた中学時代の同級生、おミズです。

勤めていた病院でリハビリや介護にまつわる業務をしていて、介護保険の仕組みや施設の選び方などを教えてくれました。彼女がいなければ、私は早々に音を上げていたかもしれません。

次兄と母の同居の解消を決め、私が母の介護をすると決めてから、地域包括支援センターを始めいろいろな場所に顔を出し、地元でのネットワークを広げていきました。

特に遠距離の場合、地元で介護にまつわる仕事をしている知人を見つけるのは、すごく大事なことだと、実感しています。

直接の知り合いにはいなくても、何人かたどれば「誰々の妹さんが介護施設で働いている」「あそこの事業所は評判がいい」といった情報が集まってくる。

若い頃は医者と弁護士が《持つべき友》だったけれど、これからはケアマネ、施設長、看護師ですね。（笑）

地元のネットワークやおミズのアドバイスをもとに、いくつかの施設を見学し、海沿いに新しくできたケアハウスにお世話になることにしました。

＜後編につづく＞