橋下徹弁護士がＸ（ツイッター）投稿で、参院選敗北後も続投姿勢を崩さない石破茂首相に関連して、今回参院選の結果を衆院小選挙区に当てはめると、「野党が共倒れし与党が過半数を確保する」との試算もあると指摘した。

「国民民主と参政が躍進する中、小選挙区では野党共倒れのリスクが高い」としている。

橋下氏は、９日のカンテレ「ドっとコネクト」に出演し、石破おろしの総裁選前倒し実施の可能性も出てきた中で、「石破さん、もうチキンレースで覚悟決めるかどうか」「野党の協力が得られなかったら不信任か解散。石破さんがこの状況で解散やって、自分の味方を増やすって所までの覚悟を決めるかですけどね。それができないなら予算通らないから、辞めるしかないでしょう」と語っていた。

これに補足する形でＸ投稿し、いま解散総選挙となれば小選挙区で「野党が共倒れ」の試算もあると紹介。

「石破さんが自民党内の猛反発を受けながら、国会議員の個人財布となっている政党支部を潰して解散総選挙を打てるか。自民党の嫌がることをやればやるほど支持率は上がる。石破さんに反対する者に対して刺客を送る覚悟があるか」と記している。