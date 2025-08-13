乃木坂46菅原咲月、同期の岡本姫奈＆池田瑛紗とカラオケで熱唱？「成長してるのを感じる」

8月11日深夜に放送された日本テレビ系『乃木坂スター誕生！SIX』にて、乃木坂46・菅原咲月が、同期メンバーとのエピソードを明かした。

過去にはグループの4期生や5期生も挑戦してきた、メンバーが名曲カバーに挑戦する音楽バラエティー『乃木坂スター誕生！』シリーズ。

現在放送中の『乃木坂スター誕生！SIX』には、今年春に新加入した6期生が出演しており、この日の放送に先輩ゲストとして出演した菅原は、6期生の瀬戸口心月と一緒に相川七瀬の「夢見る少女じゃいられない」のカバーに挑戦した。

歌唱後、菅原は、「（瀬戸口が）本番が一番楽しそうにやってるのも伝わってきてて、すごく」「一番私は本番が楽しかったなって思いました」とコメント。

また、司会のオズワルド・伊藤俊介から、「菅原咲月もまた上手くなってるね。練習してんの？」と聞かれると、「“スタ誕”がなくなると、必然的に、定期的に歌うことってなくなるじゃないですか」「よく岡本（岡本姫奈）と池田（池田瑛紗）とか、そこらへん引き連れて、カラオケで“スタ誕ごっこ”をしております」と明かした。

続けて、「歌えなかった曲とか、昔歌った曲とかも、自分でも成長してるのを感じるから、歌うと“上手くなってるやん！”みたいになるんですよ！」と話していた。