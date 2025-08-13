Newspeak、EP「Glass Door」リリース。アニメ『BULLET/BULLET』EDテーマとなった表題曲MVをプレミア公開へ
Newspeakが本日8月13日にEP「Glass Door」をリリースした。
本作EPにはタイトルトラックでもあり、現在、ディズニープラス スター オリジナルシリーズで配信、劇場で公開されているアニメ『BULLET/BULLET』エンディングテーマとなっている「Glass Door」、新曲「Lifedance」「Coastline」を収録。Newspeakの幅広い音楽性を感じることができるEPとなっている。なお、アニメ『BULLET/BULLET』は本日から9話〜12話が配信スタートし、8月15日からは劇場版「弾丸決戦編」が上映スタート。
EPに収録される新曲「Lifedance」「Coastline」も個性の強い楽曲となっている。「Lifedance」はNewspeak流のダンスナンバーとなっており、ライブでも映える楽曲。「Coastline」はこの夏にぴったりの開放感溢れるナンバーとなっている。「Glass Door」とは異なったタイプの楽曲となっており、聞き応えのあるEPとなっていること間違いない。
そして、本日21時より「Glass Door」のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開される。こちらは「Glass Door」に込めた想いと、アニメの世界観が交錯するミュージックビデオとなっているとのことだ。
Newspeakは本作EPを引っ提げ、東名阪対バンツアー＜Newspeak presents “Glass Door Tour”＞を開催する。チケットについてはファンクラブチケット先行販売がスタート。各公演のゲストアーティストは後日発表となる。
EP「Glass Door」
2025年8月13日（水）配信スタート
https://newspeakjp.lnk.to/GDsglPu
1. Glass Door
2. Lifedance
3. Coastline
4. Glass Door (Anime Version)
『BULLET/BULLET』
ディズニープラス スターで2025年７月16日(水) 独占配信
【1話〜8話】放送中
【9話〜12話】2025年8月13日(水)〜
劇場版
「弾丸疾走編」上映中
「弾丸決戦編」8月15日(金) 新宿ピカデリー他、全国公開
ギア：井上麻里奈
シロクマ ：山路和弘
ノサ姉：釘宮理恵
カウ姉：花澤香菜
エイ婆：折笠愛
ナカ兄：関智一
ノア：瀬戸麻沙美
バレル：古川慎
ウィール：茂木たかまさ
リン：若井友希
監督・原案：朴性厚
原作：E&H production・ギャガ
シリーズ構成：金田一士
キャラクターデザイン・総作画監督：吉松孝博
「ガッチャ」デザイン：辻󠄀野芳輝
コンセプト・メカニックデザイン：天神英貴
キーアニメーター：佐野誉幸、赤井方尚、諸貫哲朗
美術監督：赤井文尚
色彩設計：鎌田千賀子
3D統括：菅友彦
カーアクションディレクター：三沢伸
撮影監督：李周美
編集：柳圭介,ACE
音響監督：藤田亜紀子
音響効果：中野勝博
音響制作：INSPIONエッジ
音楽：堤博明
音楽プロデューサー：小林健樹
製作：ギャガ
アニメーション制作：E&H production
©E&H/GAGA
公式HP：https://bullet-bullet.com/
公式X：https://x.com/BULLETBULLET_PR
＜Newspeak presents “Glass Door Tour”＞
2025年10月18日(土)
【大阪】Music Club JANUS
OPEN 17:30 ／ START 18:00
問い合わせ先：GREENS 06-6882-1224
2025年10月31日(金)
【愛知】ell.FITS ALL
OPEN 18:30 ／ START 19:00
問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2025年11月4日(火)
【東京】SHIBUYA CLUB QUATTRO
OPEN 18:15 ／ START 19:00
問い合わせ先：H.I.P. 03-3475-9999 / www.hipjpn.co.jp
※各公演のゲストアーティストは後日発表いたします。
チケット：
スタンディング \5,500(税込) ／ 学割スタンディング \4,000(税込)
■ファンクラブ “Newspeak Family”先行受付期間
2025年8月13日(水)12:00〜8月17日(日)23:59
ご入会はこちら：https://fanicon.net/fancommunities/5807
■オフィシャル先行（抽選）受付期間
2025年8月18日(月)12:00〜8月31日(日)23:59
https://eplus.jp/newspeak/
企画・制作：株式会社次世代 / H.I.P.
