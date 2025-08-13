Newspeakが本日8月13日にEP「Glass Door」をリリースした。

本作EPにはタイトルトラックでもあり、現在、ディズニープラス スター オリジナルシリーズで配信、劇場で公開されているアニメ『BULLET/BULLET』エンディングテーマとなっている「Glass Door」、新曲「Lifedance」「Coastline」を収録。Newspeakの幅広い音楽性を感じることができるEPとなっている。なお、アニメ『BULLET/BULLET』は本日から9話〜12話が配信スタートし、8月15日からは劇場版「弾丸決戦編」が上映スタート。

EPに収録される新曲「Lifedance」「Coastline」も個性の強い楽曲となっている。「Lifedance」はNewspeak流のダンスナンバーとなっており、ライブでも映える楽曲。「Coastline」はこの夏にぴったりの開放感溢れるナンバーとなっている。「Glass Door」とは異なったタイプの楽曲となっており、聞き応えのあるEPとなっていること間違いない。

そして、本日21時より「Glass Door」のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開される。こちらは「Glass Door」に込めた想いと、アニメの世界観が交錯するミュージックビデオとなっているとのことだ。

Newspeakは本作EPを引っ提げ、東名阪対バンツアー＜Newspeak presents “Glass Door Tour”＞を開催する。チケットについてはファンクラブチケット先行販売がスタート。各公演のゲストアーティストは後日発表となる。

EP「Glass Door」

2025年8月13日（水）配信スタート

https://newspeakjp.lnk.to/GDsglPu 1​. Glass Door

2​. Lifedance

3​. Coastline

4​. Glass Door (Anime Version)

『BULLET/BULLET』

ディズニープラス スターで2025年７月16日(水) 独占配信

【1話〜8話】放送中

【9話〜12話】2025年8月13日(水)〜 劇場版

「弾丸疾走編」上映中

「弾丸決戦編」8月15日(金) 新宿ピカデリー他、全国公開 ギア：井上麻里奈

シロクマ ：山路和弘

ノサ姉：釘宮理恵

カウ姉：花澤香菜

エイ婆：折笠愛

ナカ兄：関智一

ノア：瀬戸麻沙美

バレル：古川慎

ウィール：茂木たかまさ

リン：若井友希 監督・原案：朴性厚

原作：E&H production・ギャガ

シリーズ構成：金田一士

キャラクターデザイン・総作画監督：吉松孝博

「ガッチャ」デザイン：辻󠄀野芳輝

コンセプト・メカニックデザイン：天神英貴

キーアニメーター：佐野誉幸、赤井方尚、諸貫哲朗

美術監督：赤井文尚

色彩設計：鎌田千賀子

3D統括：菅友彦

カーアクションディレクター：三沢伸

撮影監督：李周美

編集：柳圭介,ACE

音響監督：藤田亜紀子

音響効果：中野勝博

音響制作：INSPIONエッジ

音楽：堤博明

音楽プロデューサー：小林健樹 製作：ギャガ

アニメーション制作：E&H production

©E&H/GAGA 公式HP：https://bullet-bullet​.com/

公式X：https://x​.com/BULLETBULLET_PR

＜Newspeak presents “Glass Door Tour”＞

2025年10月18日(土)

【大阪】Music Club JANUS

OPEN 17:30 ／ START 18:00

問い合わせ先：GREENS 06-6882-1224 2025年10月31日(金)

【愛知】ell​.FITS ALL

OPEN 18:30 ／ START 19:00

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 2025年11月4日(火)

【東京】SHIBUYA CLUB QUATTRO

OPEN 18:15 ／ START 19:00

問い合わせ先：H​.I​.P​. 03-3475-9999 / www​.hipjpn​.co​.jp ※各公演のゲストアーティストは後日発表いたします。 チケット：

スタンディング \5,500(税込) ／ 学割スタンディング \4,000(税込) ■ファンクラブ “Newspeak Family”先行受付期間

2025年8月13日(水)12:00〜8月17日(日)23:59

ご入会はこちら：https://fanicon​.net/fancommunities/5807 ■オフィシャル先行（抽選）受付期間

2025年8月18日(月)12:00〜8月31日(日)23:59

https://eplus​.jp/newspeak/ 企画・制作：株式会社次世代 / H​.I​.P​.

